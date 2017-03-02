Наступила долгожданная весна, и счастливые обладатели дач, садов и огородов уже в предвкушении загородной жизни, а может быть, кто-то еще только мечтает обзавестись заветными шестью сотками.



Вновь становится актуальна тема «дачной амнистии». Ведь с 1 января этого года вступил в действие новый закон о регистрации недвижимости. Изменились ли при этом правила оформления объектов по «дачной амнистии»?

Вот какие пояснения дает начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева.

- Что такое «дачная амнистия»?

- «Дачная амнистия» - это упрощенный порядок регистрации права собственности на некоторые объекты недвижимости. Упрощенный - значит, что для оформления права требуется минимальный пакет документов, как правило, имеющихся на руках у граждан, то есть отпадает необходимость хождения по различным инстанциям. Кроме того, для оказания такой государственной услуги предусмотрен минимальный размер государственной пошлины - всего 350 рублей.

- На какие объекты недвижимости распространяется «дачная амнистия»?

- Упрощенный порядок оформления распространяется на земельные участки, которые были предоставлены гражданам до 30 октября 2001 года для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, «дачная амнистия» позволяет узаконить постройки, возведенные на таких земельных участках: садовые и дачные дома, хозяйственные постройки, бани, индивидуальные гаражи и индивидуальные жилые дома.

- Есть ли какие-то изменения по срокам действия «дачной амнистии» в связи с принятием нового закона?

- Вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в целом сохранил существовавшие ранее порядок и сроки действия «дачной амнистии». Так, что касается индивидуальных жилых домов, для их оформления в упрощенном порядке по-прежнему установлен срок окончания: 1 марта 2018 года. То есть остался ровно год, и тем, кто строит или уже построил себе дом, думаю, есть необходимость поспешить с его узаконением. В остальном же «дачная амнистия» по-прежнему остается бессрочной.

- Что-то изменилось в правилах оформления индивидуальных жилых домов с этого года?

- Да, изменения в порядке оформления таких объектов есть. Согласно новому закону государственный кадастровый учет и государственная регистрация права на объект ИЖС осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если право на землю не зарегистрировано в ЕГРН.

Для того чтобы узаконить построенный индивидуальный жилой дом, необходимо обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана.

Отмечу здесь очень важный момент.

Для составления технического плана в обязательном порядке потребуется разрешение на строительство и проектная документация (при наличии) либо, если проектная документация не изготавливалась, представляется декларация.

Если технический план изготовлен и существует право на земельный участок, то для оформления дома необходимо обратиться в любой удобный для вас офис приема документов, причем независимо от места нахождения объекта (с этого года действует принцип экстерриториальности регистрации), с заявлением об одновременной постановке объекта на кадастровый учет и регистрации прав, предъявив технический план и уплатив госпошлину. Хочу еще раз подчеркнуть, что в отличие от прошлого года в отношении вновь построенных объектов, в т. ч. индивидуальных жилых домов, действует единая учетно-регистрационная процедура. Таким образом, теперь не допускается ситуация, когда объект ставится на кадастровый учет, а регистрация права осуществляется позднее или вовсе не осуществляется, как правило, во избежание налогообложения.

- С индивидуальными домами разобрались. А есть ли какие-то изменения в регистрации построек, возведенных на садовых и дачных участках?

- Серьезные изменения произошли как раз в правилах оформления тех построек, для которых в соответствии с законодательством не требуется получения разрешения на строительство: садовых и дачных домов, различных хозяйственных построек, индивидуальных гаражей. Именно тех объектов недвижимости, права на которые до этого года мы регистрировали на основании деклараций, самостоятельно заполненных самими гражданами. Теперь процедура узаконения таких построек усложнилась, и об этом мы предупреждали татарстанцев еще осенью прошлого года. Так вот тем, кто не успел воспользоваться прежним порядком регистрации, для оформления своих построек придется заказывать у кадастрового инженера технический план так же, как в случае с индивидуальным жилым домом. Соответственно при обращении в Росреестр необходимо будет подать заявление об одновременном учете и регистрации права на постройку, представить технический план, правоустанавливающий документ на землю и уплатить госпошлину в размере 350 рублей.

- А кто такие кадастровые инженеры и как их найти?

- Кадастровый инженер - это физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, сдавший экзамен и получивший аттестат на осуществление кадастровой деятельности. Кадастровые инженеры изготавливают технический план, акт обследования, межевой план. Как правило, кадастровые инженеры выступают как индивидуальные предприниматели и соответственно выполняют работу на основании договора подряда за определенную плату.

На официальном сайте Росреестра размещен реестр кадастровых инженеров. На территории Республики Татарстан действуют порядка 250 кадастровых инженеров.