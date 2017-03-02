Зеленый лук на подоконнике выращивал чуть ли не каждый. Можно посеять кресс-салат и другую зелень. А пробовал ли кто-нибудь из вас вырастить на подоконнике редиску? О тонкостях процесса рассказала наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Теоретически сделать это можно, если учесть все биологические особенности культуры - высокие требования к влажности и плодородию почвы, освещенности и температурному режиму. Последнее в условиях домашнего огорода сделать сложнее всего. Обычно мы размещаем емкости с посевами на подоконнике, а там теплый и сухой воздух от радиаторов центрального отопления. Он даже рассаде теплолюбивых культур не по душе, а что уж говорить о редисе. На практике в комнатных условиях заставить редис сформировать мало-мальски приличные корнеплоды, пригодные для еды, вряд ли удастся.

НАДО БЫ ПОПРОБОВАТЬ. А вот если есть прохладное, но не промерзающее зимой помещение, можно попытаться получить ранний урожай редиса. Емкости с посеянными семенами надо выдержать при температуре 18 - 20 °С, а когда появятся первые всходы, перенести их туда, где температура не поднимается выше 6 - 8 °С. В период формирования корнеплодов ее можно повысить до 12 - 16 °С в пасмурные дни и не более 18 °С в солнечные. Ночью температуру снижают до 8 - 10 °С.

СОЗДАЕМ МИКРОКЛИМАТ. Если света всходам будет мало, а тепла с избытком, ничего, кроме вытянувшейся ботвы, получить не удастся. Необходимо позаботиться о досвечивании. Используйте люминесцентные лампы, установив их как можно ближе к посадочным ящикам. Очень важно поддерживать влажность почвы: поливать посевы умеренно, но регулярно, воду использовать комнатной температуры. Почву после полива нужно рыхлить. Дополнительных подкормок не требуется.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА. Для домашнего огорода подойдут скороспелые сорта, устойчивые к цветушности, засухе и недостаточному освещению: «Заря», «Ранний красный», «Тепличный Грибовский», «Кварта», «18 дней». Посевы редиса имеет смысл совместить с посевами кресс-салата. Если ничего не выйдет с редисом, выручит зелень кресса - уж этот-то салат вырастет обязательно!