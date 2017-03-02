Несмотря на то что погода еще только начинает радовать нас первыми весенними нотками, а во многих местах снега как минимум по колено, преданные своему делу огородники и дачники заранее готовятся к грядущему земледельческому сезону.



Самое время, пока на подоконниках и утепленных балконах подрастает рассада, задуматься о подготовке своей теплицы к будущим посадкам, особенно если должная обработка не была проведена осенью. О том, как это сделать наилучшим образом, корреспонденту «КВ» рассказал руководитель фирмы «Теплица Нарядная» Андрей Пресняков.

Проверка и очистка конструкции

Первое, с чего следует начать подготовку теплицы к весне, - это осмотр ее конструкции. Стены из поликарбоната значительно прочнее и долговечнее пленки, но и их состояние следует проверить. Также следует проверить каркас на предмет деформации от снеговой нагрузки. Усиленные теплицы с гарантией от обрушения обычно не нуждаются в очистке от снега и дополнительных подпорках - это прописывается в паспорте изделия. Теплицы попроще нужно обязательно очищать от снега, так как поликарбонат и каркас могут просто разрушиться.

Для мытья стенок достаточно взять обычный мыльный раствор, добавить в него немного медного купороса и протереть конструкцию изнутри мягкой губкой. Затем спустя некоторое время следует ополоснуть ее из шланга - смыть моющее средство на землю для того, чтобы грунт «полечился».

Очистка теплицы от прошлогодних растений

Одна из главных неприятностей, способных испортить жизнь владельцу теплицы, - фитофтора. Это заболевание способно погубить весь урожай помидоров или перца. Гриб - возбудитель болезни - может оставаться в прошлогодней ботве, поэтому очень важно целиком очистить от нее пространство внутри теплицы.

Подготовка грунта

В первую очередь грунт следует продезинфицировать во избежание заражения растений возбудителями болезней, пережившими в земле зиму. Для этого можно воспользоваться раствором марганцовки. Впрочем, многие огородники предпочитают специальные средства.

Затем приходит очередь удобрений. Это и традиционные навоз и песок, и химические удобрения. В отношении последних не стану ничего советовать, потому что каждый владелец теплицы создает в ней особые условия в зависимости от культур, которые планируется выращивать.

Об увлажнении

Безусловно, перед началом огородного сезона почву в теплице следует увлажнить. Это делается и осенью. Многие забрасывают зимой внутрь теплицы снег и даже покупают ставшие в последнее время модными теплицы с открывающейся крышей. Лично я считаю это плохим решением. Никто не знает, что содержит снег, выпадающий в качестве осадков. Каждый огородник создает в теплице уникальную среду, знает, чем поливает растения, затеняет их и проветривает «зеленый дом», когда жарко. В холодные ночи в нем тепло от прогревшейся за день земли. Гораздо целесообразнее увлажнять землю самостоятельно, как требуют растения, которые высаживает огородник. Кроме того, чем меньше в теплице что-то движется и раздвигается, тем дольше она будет служить.

Прогрев грунта

Воздух в теплице очень быстро прогревается от солнца. В то же время земля внутри нее еще долго (до нескольких недель) может оставаться холодной. В теплицах, покрытых сотовым поликарбонатом, а также обустроенных теплоизолированными приподнятыми грядками, такая проблема практически не возникает, так как этот материал значительно лучше держит тепло по сравнению со стеклом и уж тем более полимерной пленкой. В менее теплоизолированной теплице следует проделать следующие манипуляции. Во-первых, взрыхлить грунт, за счет чего он станет более проницаемым для воздуха. Во-вторых, прокопать небольшие траншеи глубиной на один штык лопаты. Это увеличит площадь контакта воздуха с грунтом, что в свою очередь ускорит прогрев почвы. Затем следует промыть эти траншейки теплой водой. Кстати, еще один довод против закладки снега в теплицы - процесс прогрева почвы в этом случае становится более длительным вследствие того, что снег изолирует грунт от нагретого солнцем воздуха теплицы.

Что посадить?

Один из способов подготовки почвы перед посадкой основной культуры - это высадка так называемых сидератов, чаще всего бобовых. Идеально для этого подойдут скороспелые холодостойкие сорта. Высаженные растения скашиваются тяпкой за 1 - 2 недели перед высадкой основной культуры. Оставшиеся корни послужат удобрением, и это даже может частично заменить унавоживание почвы.