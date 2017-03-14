Как защитить интересы автовладельцев в развернувшейся полемике о реформе страховой системы в сфере ОСАГО? Об этом шла речь в ходе пресс-конференции «Поправки в ОСАГО: ремонт или деньги», состоявшейся в медиацентре «Российской газеты».



Во встрече с журналистами приняли участие заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, депутат Госдумы РФ, председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Они обсудили дальнейшие перспективы рынка ОСАГО.

Во вступительной речи Анатолий Аксаков еще раз обозначил финальную версию поправок к закону об ОСАГО о приоритете натурального возмещения, отметив, что предлагаемый в нынешней версии законопроект является сбалансированным для всех участников рынка. Он добавил, с момента первого чтения в нем многое изменено. «Он защитит интересы автолюбителей: они смогут получить качественный ремонт и защитить свои права», - отметил парламентарий.

Депутат сообщил, что приоритет натурального возмещения (восстановительного ремонта) над денежной выплатой будет доступен только для новых договоров ОСАГО, заключенных спустя 30 дней после опубликования закона. Станцию техобслуживания пострадавший сможет выбрать из предложенного страховой компанией автосервиса или же согласовать ремонт на иной, а за качество ремонта будут отвечать страховые компании. Износ деталей учитываться при натуральном возмещении не будет.

Поддержал новшества и Владимир Чистюхин, подчеркнув, что данные поправки должны в первую очередь решить вопрос с доступностью полисов ОСАГО в проблемных регионах, в которых очень высока убыточность из-за деятельности мошенников-автоюристов. «Это эволюционный, а не революционный закон. Если по каким-либо причинам страховая компания не сможет обеспечить ремонт на тех условиях, которые максимально защитили бы потребителя, автовладельца, она должна будет продолжать платежи деньгами», - прокомментировал зампред ЦБ.

Игорь Юргенс также отметил плодотворную работу над законопроектом, однако подчеркнул, несмотря на всю демократичность подхода, финальный вариант представителей страхового сообщества устраивает не полностью. «Сказать, что мы счастливы от того, каким получился документ, я не могу. Страховщики сознательно идут на увеличение своих затрат приблизительно на 25 процентов (из-за отказа от учета износа) с тем, чтобы побороть автоюристов в тех регионах, где победить их уже невозможно доступными нам способами», - отметил Юргенс.

Он подчеркнул, этот шаг сделан на фоне того, что на сегодняшний день рынок ОСАГО остается убыточным. По данным РСА, по итогам января 2017 года выплаты по ОСАГО (14,3 млрд рублей) превысили объем собранных премий (14 млрд рублей). С учетом расходов на ведение дел показатель убыточности превышает 120%.

По его словам, на рост убыточности ОСАГО давят спровоцированные автоюристами судебные выплаты: объем выплат по суду в прошлом году превысил 26 млрд рублей, примерно половина - 13,142 млрд рублей - страховая часть, еще 13,159 млрд рублей - нестраховые расходы. «Мы видим продолжающуюся тенденцию роста доли накладных расходов в структуре выплат компаний по суду. Если в 2011 году эта доля составляла 15 процентов, то в 2016 году превысила 50 процентов», - сказал Юргенс, пояснив, что в этих нестраховых выплатах как раз и заложены счета на услуги автоюристов.

По мнению спикеров, ущерб от деятельности автоюристов на рынке ОСАГО - главная проблема отрасли, с которой надо бороться общими усилиями, подключая к этой работе и правоохранительные органы. При этом участники пресс-конференции сошлись во мнении, что в краткосрочной перспективе полностью ликвидировать деятельность данных преступных группировок не получится.

«Сейчас найден временный выход, длительность его нам неизвестна, какова будет дальнейшая передышка - тоже. Дальнейшая реформа ОСАГО, в том числе не обязательно с повышением тарифов, еще впереди», - отметил президент РСА.

Эксперты также прокомментировали решение Конституционного суда, который признал закон об ОСАГО полностью конституционным.

«Конституционность положения закона об ОСАГО КС подтвердил, нерушимость единой методики, утверждаемой Центральным банком, подтвердил. Износ деталей конституционен. Все, что связано с ОСАГО, КС подтвердил», - сказал Юргенс.

22 марта законопроект, как ожидается, рассмотрит Совет Федерации, после чего документ поступит на подпись Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».