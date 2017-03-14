Представьте ситуацию: ваш любимый питомец сидит в вольере, а в него кидают палками, швыряют конфетами, требуют, чтобы он позировал, помахал хвостом или встал на лапы. И так по 10 часов ежедневно.



Предвижу ваше гневное возмущение: это жестоко! Соглашусь, вы правы. Но, к сожалению, многие из нас ведут себя в зоопарке именно так.

- В воскресенье основной наплыв посетителей, а в понедельник все сотрудники заняты тем, что откачивают, а порой просто спасают животных, - говорит специалист по связям с общественностью Казанского зооботанического сада Энже Галиахметова. - Почему-то нашим гостям кажется, что звери в зоопарке голодают и обязательно, просто необходимо покормить их. Вот и кидают белую булку, которая в больших количествах вредна для желудочно-кишечного тракта тех же самых верблюдов, медведей. А еще любит народ бросать в вольеры сладости, которые для наших питомцев яд.

- Возможно, посетителей вводит в заблуждение скромный и непритязательный интерьер, в котором пока обитают животные, - включается в наш разговор ветеринарный врач Елена Гнатенко. - Но это временное явление, и зоопарк станет современным, просторным и красивым, дайте только срок. На деле все питомцы получают строго выверенное по весу, калорийности, витаминам питание. Мы тоже иногда даем поблажку и угощаем их вкусненьким, но только тем, что они на самом деле любят и что не навредит их здоровью. К примеру, белая медведица обожает отварную свеклу. Ветеран зоопарка - 37-летний бурый медведь Кучум - очень уважает свежие огурцы. Животные получают вкусняшки, но умеренно. А посетители кидают им вредные угощения в больших количествах. Но это полбеды. Нередко в вольерах мы находим предметы, которые являются опасными для животных. Камни, палки, пластиковые бутылки, жвачки... Однажды жвачка чуть было не стала причиной гибели маленького котенка сервала.

Елена Гнатенко не любит рассказывать эту историю - много душевных сил было отдано на спасение малыша. А все началось с того, что кто-то кинул комочек жевательной резинки в клетку, где находилась самка сервала с котятами. Жвачка прилипла к шерстке одного из малышей. Сервалиха, вылизывая детеныша, размазала жевательную резинку по его хребту. Из-за специфического вкуса жвачки она, видимо, решила, что с котенком что-то не так или он болен. В итоге мама стала игнорировать малыша, отпихивать от себя, перестала его вылизывать, кормить. Котенок стал чахнуть, худеть. Его ждала верная гибель, если бы не смотрительницы зоопарка, которые забрали у сервалихи детеныша, выкормили, вырастили его и переселили в отдельный вольер. И таких историй, когда животные из-за посетителей зоопарка заболевали, гибли, немало. Есть даже свой скорбный список.

- Возможно, посетители не знают, как вести себя в зоопарке, - предположила я.

- Правила напечатаны на входных билетах, стенды с ними есть у каждого вольера, по всей территории зоопарка, на нашем сайте, - говорит Энже Галиахметова. - Не знаю, как еще донести до людей, что животные зоопарка находятся у себя дома, а посетители приходят к ним в гости и должны вести себя подобающим образом. Есть ведь этикет, который мы соблюдаем в чужом доме. Так почему же в зоопарке надо кидать камни в вольер или стучать палками, чтобы животное оглянулось или вышло из укрытия? Почему-то никому не приходит в голову делать это в гостях у своих друзей.

- Наверное, дети - самые несдержанные посетители...

- Нет, вот как раз к ним если и есть замечания, то незначительные. Хулиганят взрослые. При этом они рассуждают так: «Я заплатил деньги, чтобы увидеть льва или медведя, и мне плевать, что он спит, пусть выйдет, покажется». И в ход идет тяжелая артиллерия в виде, как я уже говорила, камней, палок, бутылок. А надо всего лишь изучить расписание, узнать, в какое время кормят животных, и подходить именно тогда. Не придется привлекать к себе внимание, кидать еду - увидите все и так.

- Думаю, стоит повторить основные правила читателям «Казанских ведомостей», чтобы поход в зоопарк стал приятным событием для всей семьи и не огорчил обитателей и сотрудников зооботсада. Чего делать нельзя?

- Кормить животных, бросать в клетку любые посторонние предметы, тыкать палками в зверей и птиц, дразнить животных, перелезать через ограждения и так далее. Поверьте, все наши сотрудники с любовью и заботой относятся к своим питомцам, без устали ухаживают за ними. И просят лишь об одном: с пониманием относиться к животным, беречь их покой.