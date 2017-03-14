Совместимостью продуктов питания и их качеством озаботились депутаты в ходе заседания Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре и национальным вопросам.

Всего в республике функционируют 2015 муниципальных дошкольных организаций. В них воспитываются около 215 тысяч детей. Во всех детских садах 34 муниципальных образований действует единое меню, согласованное с территориальными отделениями Управления Роспотребнадзора по РТ. А вот стоимость питания в зависимости от возраста ребенка отличается. Так, за питание малышей в возрасте от 1 года до 3 лет вносится 82,66 рубля, за 3 - 7-летних детей - 104,13 рубля. Это в том случае, если ребята находятся в детском саду 10,5 часа.

Бесплатным питанием государство обеспечивает детей-инвалидов, с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В два раза меньше платят и многодетные семьи. При этом то, какие именно семьи могут считаться многодетными, каждый муниципалитет решает самостоятельно. Также не все дети из малообеспеченных семей могут воспользоваться льготой. Охвачено лишь около 60 процентов из них.

С начала этого года в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило шесть обращений по поводу качества питания. Четыре из них касаются блюд, подаваемых в Казани. Родители оказались недовольны большим количеством блюд из рыбы и капусты, а также отсутствием в меню фруктов. А вот мамы и папы Азнакаевского района, отправившие два обращения, жалуются на однообразие меню. По их словам, две недели детям в дошкольных учреждениях не подавали блюда из говядины и компот из сухофруктов.

- На контроле Управления Роспотребнадзора находится 1941 детсад. В 2016 году было обследовано 1093 из них. За нарушения выписано 2115 протоколов и вынесено штрафов на сумму около 8,5 тысячи рублей. Наибольшее количество нарушений связано с нарушениями санитарных норм и организации питания, - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

При этом контроль за качеством продуктов посредством проверок ведут не только органы управления образования, но и родители. Мамы и папы составляют дежурства, согласно которым лично контролируют, что ест их малыш в детском саду.

- А насколько совместима пища, которая подается в столовых? Раздельно, наверное, и рыба, и перловка полезны. Но когда все это вперемешку - нет. Развить такой вкус у детей вряд ли получится. Нельзя ли рыбу подать, например, с картошкой? - задался вопросом ректор КФУ Ильшат Гафуров.

По словам директора МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Гузели Ананьевой, вопрос совместимости продуктов один из самых важных. Каждому блюду уделяется отдельное внимание. Однако всегда подавать рыбу именно с картошкой не получится, поскольку детям нужны и другие овощи.

Среди прочих проблем - износ техники. В прошлом году в республике было отремонтировано 53 детских сада, а в этом планируют обновить еще 110. Однако средства, выделяемые на капремонт, не предполагают замену технологического оборудования. В таких условиях и к тому же за низкую заработную плату не хотят работать высококвалифицированные повара. В среднем они получают 9300 - 9800 рублей. Так, на данный момент в детских садах Татарстана не хватает 166 поваров и 96 кухонных работников.

- Квалификация поваров в детских садах оставляет желать лучшего. Нужно обучать их работать в детских учреждениях. Я не согласна с тем, что сотрудники будут как-то лучше работать за 10 тысяч, нежели за 7. Лучший контролер в данном случае - совесть. Ведь сотрудники отвечают за здоровье детей. Медработники сами должны знать, как снимать пробу с продуктов, - прокомментировала депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева.