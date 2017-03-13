Хоккеисты казанского «Ак Барса» исправили досадную ошибку третьего матча в полуфинальной серии восточной конференции, в четвертом матче в Казани переиграв омичей со счетом – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Быстрого гола в этом матче не случилось, но команды по два раза оставались в меньшинстве. Правда, все четыре раза оборона была лучше атаки. А вот в равных составах хозяева отличились дважды. На 10-й минуте коварный бросок Свитова, попав в ловушку Фурха, перевалился за спину голкипера гостей – 1:0.

А на 18-й минуте Попов подправил шайбу в ворота после броска от синей линии – 2:0. Второй период был насыщен моментами и удалениями, но голов не принес.

А в начале третьего периода Лемтюгову удался коварный бросок - Гарипов, перемещаясь, отразить шайбу не сумел – 2:1. Дальше – больше: за две минуты до конца третьего периода казанцы опять заработали нелепое удаление, но на этот раз свои ворота отстояли – 2:1 и 3-1 в серии, которая переезжает в Омск.