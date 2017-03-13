Сегодня «Казанским ведомостям» исполнилось 26 лет. По сложившейся традиции свой день рождения сотрудники редакции отмечают необычными соревнованиями и конкурсами, тем самым пропагандируя занятия спортом и здоровый образ жизни.

Так, в прошлые годы коллектив редакции выявлял лучших среди своих сотрудников в таких соревнованиях, как скандинавская ходьба, дартс, мини-турнир по баскетболу, гонки на офисных креслах. А 25-летний юбилей газеты сотрудники и вовсе отметили киданием валенка.

26-й день рождения мы решили отметить еще необычнее, организовав среди сотрудников редакции турнир «Отодвинь клавиатуру и читай литературу!» Помня, чем эрудированнее журналист, тем больше книг в его голове, мы предложили своим сотрудникам усложнить задание: пройти дистанцию с книгой на голове. Победителем будет тот, кто пройдет всю дистанцию быстрее и при этом не уронит книгу. «КВ» презентуют необычный вид спорта уже завтра!

Носить предметы на голове в детстве пробовал, наверное, каждый. Взрослые же почему-то забывают об этом веселом занятии, тем не менее пользы от ношения книги не меньше, чем от ее чтения. Упражнение может служить своеобразной разминкой для офисного работника и тех, кто ведет сидячий образ жизни. О том, кто же оказался в числе победителей на нашем турнире, мы расскажем в следующем номере «толстушки».

А наши читатели могут попробовать свои силы в этом необычном соревновании, приняв участие во флешмобе «Баш - китап» (#башкитап). Делитесь вашим видео, как вы дефилируете с книгой на голове, в Instagram и в Vk.com. Самые лучшие и оригинальные ролики мы разместим на нашем сайте. Ищите свои видео по тегу #башкитап.