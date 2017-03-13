24 марта пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению.

Юридическая помощь будет оказана в Приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», в приемной Общественной палаты Республики Татарстан, в общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия», в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России в городах Альметьевск и Бугульма – всего в 56 пунктах в течение всего рабочего дня (в городе Казани с 09.00 до 17.00 час., в районах и других городах – с 08.00 до 16.00 час.).

Адреса указанных приемных в городе Казани:

1. Приемная Президента в Российской Федерации в Республике Татарстан – Казань, ул. Кремлевская, дом 12/20; тел. 221-80-36

2. Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» - Казань, ул. К.Маркса, дом 31/7 ( с 10.00 до 17.00 час);

тел. 238-10-00

3. Общественная палата Республики Татарстан (Центр бесплатной юридической помощи) – Казань, ул.Батурина, дом 7, 1 этаж, каб.136,; тел. 567-80-97

4. Авиастроительного районного отделения партии «Единая Россия»- Казань, ул.Дементьева, дом 2-Б, офис 106; тел. 590-03-21

5. Вахитовского районного отделения партии «Единая Россия»- Казань, ул. Левобулачная, дом 48/1, каб. 5; тел. 292-11-27

6. Кировского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань- ул. Халтурина, дом 16; тел. 554-18-48

7. Московского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань,ул. Восстания, дом 34; тел. 557-28-11

8. Ново-Савиновского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, л.Четаева, дом 50, 2 этаж, каб. 202; тел. 523-12-71

9. Приволжского районного отделения партии «Единая Россия»- Казань, ул. Ипподромная, дом 17, каб.2; тел. 277-81-30

10. Советского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Сибирский тракт, дом 20.; тел. 273-98-47

Консультации будут давать руководители и специалисты Министерства юстиции Республики Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстан, аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России.

Контактный телефон для справок: (843)223-07-8.