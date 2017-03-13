Прокуратура РТ создала прецедент отмены перевода средств с банковского вклада в доверительное управление.

Прокуратуре РТ удалось убедить Вахитовский районный суд Казани в том, что перевод средств с вклада в Татфондбанке в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» был «совершен под влиянием заблуждения», таким образом, решением суда сделка была отменена, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«В исковом заявлении к ПАО «Татфондбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс» прокуратура потребовала признать сделку по расторжению договора банковского вклада, заключенного между ПАО «Татфондбанк» и заявителем, недействительной; применить последствия недействительности сделки путем признания договора банковского вклада, действующим на прежних условиях; признать сделку в форме договора доверительного управления, заключенного между ООО «ИК „ТФБ Финанс“ и заявителем, недействительной; применить последствия недействительности сделки путем зачисления банком принадлежащих заявителю денежных средств на его счет, открытый в ПАО „Татфондбанк“; признать заявителя вкладчиком ПАО „Татфондбанк“ и включить его в реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке, установленном Банком России», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Таким образом, средства должны вернуться под страхование АСВ.

«Признать заявителя вкладчиком ПАО „Татфондбанк“ и включить его в реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке, установленном Банком России», — говорится в комментарии пресс-службы прокуратуры РТ к судебному решению.