Вахитовский районный суд г. Казани сегодня рассмотрел иск прокурора, выступившего в защиту прав гражданина - инвалида первой группы, который заявил о нарушении его прав публичным акционерным обществом «Татфондбанк» (далее ПАО «Татфондбанк»), обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (далее - ООО «ИК «ТФБ Финанс») в связи с расторжением договора банковского вклада и заключением договора доверительного управления.

Установлено, что с 2007 года заявитель являлся вкладчиком ПАО «Татфондбанк». В дальнейшем денежные средства с его счета были перечислены банком в доверительное управление на счет другого юридического лица - ООО «ИК «ТФБ Финанс». При этом банк скрыл от заявителя важнейшие условия сделки, сведения о возможных финансовых рисках и об объекте инвестирования – облигациях ПАО «Татфондбанк». Банковские документы он по состоянию здоровья самостоятельно прочитать не смог, доверившись сотрудникам банка, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

По закону сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием существенного заблуждения.

При этом недействительная сделка не влечет юридических последствий.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

В исковом заявлении к ПАО «Татфондбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс» прокуратура потребовала признать сделку по расторжению договора банковского вклада, заключенного между ПАО «Татфондбанк» и заявителем, недействительной; применить последствия недействительности сделки путем признания договора банковского вклада, заключенного между ПАО «Татфондбанк» и заявителем, действующим на прежних условиях; признать сделку в форме договора доверительного управления, заключенного между ООО «ИК «ТФБ Финанс» и заявителем, недействительной; применить последствия недействительности сделки путем зачисления банком принадлежащих заявителю денежных средств на его счет, открытый в ПАО «Татфондбанк»; признать заявителя вкладчиком ПАО «Татфондбанк» и включить его в реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке, установленном Банком России.

Исковые требования надзорного ведомства судом удовлетворены в полном объеме. При этом представитель прокуратуры поставил вопрос о незамедлительном исполнении судебного решения.

Иск прокурора в защиту финансовых прав еще одного гражданина - 79-летнего вкладчика Татфондбанка находится на стадии рассмотрения.