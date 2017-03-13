Движение по дамбе будет открыто только для пешеходов.

Во время Кубка Конфедераций в Казани перекроют Третью транспортную дамбу, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.



Также будут перекрыты некоторые улицы. Это сделано для того, чтобы команды-участницы быстро проезжали на стадион. Также ограничения будут действовать в местах посадки и высадки футболистов в автобус и из автобуса. Заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов заявил, что несмотря на такие ограничения, будет сделано все возможное, чтобы не создавать неудобства жителям и гостям столицы РТ.