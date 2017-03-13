Такое предложение озвучила гендиректор городского департамента продовольствия и социального питания Гузель Ананьева.

Ананьева отметила, что дети не успевают за перемену получить горячее питание. В связи с этим она обратилась с просьбой к Энгелю Фаттахову проработать вопрос об увеличении длительности перемены, сообщается на сайте мэрии Казани. В свою очередь министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов заверил, что министерство готово оказать содействие департаменту в работе по улучшению качества организации питания школьников.