Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.

Напомним, что вчера в Зеленодольском районе на АЗС произошел хлопок, в результате которого пострадали 2 человека. Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ по факту инцидента на АЗС, сообщила помощник руководителя СУ СКР по РТ Эльвира Газизова.



По версии следствия, двое местных жителей осуществляли работы по ремонту подземных резервуаров для хранения нефтепродуктов емкостью 30 кубических метров. В процессе работ произошло возгорание паров бензина. В результате происшествия пострадали 2 человека. 33-летний рабочий получил ожоги тела 4 степени, а 42-летний рабочий – ожоги рук 1-2 степени.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».