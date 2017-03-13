В своем первом матче «Раунда 12-и» Лиги европейских чемпионов в бельгийском городке Руселаре волейболисты казанского «Зенита» разгромили местный клуб «Кнак» - 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Казанцы дважды в начале встречи проигрывали, но для статистики - вскоре счет уже был 7:4 в пользу «Зенита». С трудом, но первую партию выиграл «Зенит» - 25:23.

Во втором сете гости сразу повели (3:7), и партия для Казани завершилась чуть полегче – 25:19. «Кнак» и в третьем сете показал себя упрямой командой, и все же волжане взяли верх – 25:18 и 3-0.

Ответная игра в Казани 22 марта, скорее всего, станет простой формальностью.