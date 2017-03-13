В полуфиналах конференции КХЛ «Запад» серии переехали в «страну отчуждения». В Ярославле «Локомотив» так завелся, что в итоге сравнял счет в серии благодаря уверенной победе над ЦСКА – 5:1.

Теперь в серии – равный счет (2-2), но серия на один матч переедет в Москву.

В противостоянии «Динамо» и СКА произошла трагедия для москвичей. Хозяева сыграли практически лучший матч в плей-офф, но низкий процент реализации голевых моментов свел все старания бело-голубых на нет – 1:4 и 1-3 в серии, которая переезжает в Санкт-Петербург.