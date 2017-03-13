В столице Татарстана на базе Казанского молодежного центра им. А.Гайдара открылся центр по привлечению и подготовке волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи осенью этого года.



Во время открытия представители Казани отправили послания-приглашения на фестиваль на все континенты. В ходе торжественной церемонии состоялась презентация гимна волонтеров мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017 - международное событие, которое пройдет с 14 по 22 октября нынешнего года. Оно соберет 20000 участников из 150 стран. Дискуссионная программа пройдет по тематике 17 целей устойчивого развития ООН. Фестиваль будет насыщен культурными и спортивными мероприятиями.

В целом по всей России открывается 20 волонтерских центров ВФМС-2017, Казань примет у себя добровольцев из соседних регионов.

Гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы РФ Марат Бариев, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани Айрат Фаизов, руководитель управления по работе с волонтерами дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля Анна Захматова, начальник отдела отбора и подготовки волонтеров Юлия Вершинина.

- В 2017 году у Татарстана будет большая делегация, в то время как в 1985 году было всего 15 человек, - отметил Марат Бариев.

Важно, чтобы о фестивале узнали во всех уголках мира, именно поэтому во время открытия были отправлены конверты с приглашениями на все пять континентов в татарские диаспоры.

В рамках программы открытия центра волонтеров подготовлена капсула с пожеланиями, сообщает пресс-служба центра. Она будет открыта только на самом фестивале в Сочи. Также студенты презентовали гимн волонтеров мира, авторами которого стала творческая молодежь республики.

Добавим, для участия в волонтерской программе подано уже свыше полутора тысяч заявок. Всего же татарстанскому центру предстоит подготовить для молодежного фестиваля в Сочи более 4000 волонтеров.