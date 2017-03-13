3 марта Центральный банк РФ отозвал лицензию у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и АО «Анкор банк».

В связи с этим Президент Татарстана направил обращение в адрес председателя ЦБ о возможности поиска банка, который возьмет на себя обязательства по выплате средств кредиторам. Когда определится кандидатура на должность конкурсного внешнего управляющего делами ТФБ? Как развивается ситуация по отношению к вкладчикам? Эти и другие вопросы были рассмотрены на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- С физическими лицами, не попавшими в реестр выплат возмещения по вкладам, мы проводим прямые консультации на базе Торгово-промышленной палаты РТ с 8 утра до 8 вечера ежедневно, - говорит министр экономики РТ Артем Здунов. -

Мы встречаемся с людьми, смотрим на конкретные случаи. Юристы решают, каким образом данному гражданину можно попасть в реестр выплат. Кроме того, проводим работу с клиентами «ТФБ Финанс».

Поступило много обращений от предпринимателей, которые хотят продолжить свои инвестиционные программы по закупке оборудования в текущем 2017 году. По поручению Президента РТ сформирована новая программа финансовой поддержки предпринимателей. Она направлена на льготное предоставление лизинга по закупке оборудования, которое предприниматели хотели бы приобрести. Второе направление программы заключается в механизме возвратного лизинга для тех, кто уже имеет некоторое оборудование, но не имеет средств для ведения хозяйственной деятельности.

Как уже известно, Президент Татарстана Рустам Минниханов направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обращение пострадавших клиентов. Ранее инициативная группа вкладчиков обращалась к Рустаму Минниханову с предложением применить механизм урегулирования обязательств банка по примеру «Нота-банка».

- Был такой прецедент, когда и АСВ, и ЦБ приняли такую схему. Она представляет собой нахождение банка-распорядителя, который берет на себя обязательство по выплате средств вкладчиков, - пояснил Артем Здунов. По его словам, банк фактически забирает ряд вкладчиков-физлиц. За это банку предоставляются активы банков, у которых отозвали лицензию.

Еще одним механизмом урегулирования ситуации с ТФБ являются микрозаймы. За микрозаймами обращаются обычные предприниматели и предприниматели, желающие получить средства в рамках проведения весенних полевых работ. Это форма льготная, присутствует такой механизм, как отсрочка выплат и пятипроцентная плата за предоставление этих средств. Предпринимателям, нуждающимся в проведении весенних полевых работ, выделено 300 млн рублей.

По словам генерального директора НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрея Афонина, предприниматель после одобрения заявки на получение микрозайма уже сам принимает решение о дате его выдачи.

По закону о микрозаймах действующие договоры микрозаймов не могут превышать суммы 3 млн рублей. Но количество микрозаймов не ограничено. На сегодняшний день законтрактовано свыше 467 млн рублей. Это уже одобренные договоры.

Отказы составляют около 10%. Это только по тем предпринимателям, которые имеют либо налоговые задолженности за 2014 - 2015 гг., либо задолженности по требованиям от государственных органов власти. Количество обращений за микрозаймами после 3 марта не изменилось, процесс идет в обычном режиме. Общее количество обращений - 2845.

По официальной статистике Центробанка, в ТФБ было открыто порядка 32000 расчетных счетов. Общая сумма обязательств перед юридическими лицами-кредиторами составляет свыше 38 млрд рублей. Также Центробанк делал заявление, в котором указано, что насчитывается почти 4500 вкладчиков, размер вклада которых превышает 1,4 млн рублей. Эти вкладчики будут заявляться как кредиторы первой очереди.

- В те формы поддержки, которые были предусмотрены на конец 2016 года, мы будем вносить изменения по части приоритета. Первые шаги - докапитализация программы по льготному лизингу. 500 млн рублей, выделенных для докапитализации, будут предоставлены пострадавшим вкладчикам, - подчеркнул Артем Здунов.

- Временная администрация отправляет уведомления с просьбой досрочного погашения кредита. Обязательства по уплате кредита с заемщика не снимаются. Позже эти обязательства на себя возьмет конкурсный управляющий. Если у заемщика нет возможности досрочно погасить кредит, то он будет выплачивать его на тех же условиях, на которых брал заемные средства. В последующем все кредиты будут приняты конкурсным управляющим для дальнейшей перепродажи другому кредитному учреждению, - говорит Андрей Афонин. - Какие банки возьмут на себя эти обязательства, будет известно, когда придет конкурсный управляющий и разработает регламент реализации активов банка.

На данный момент свою работу ведет временная администрация, которая введена на срок до 6 месяцев. После того как временная администрация оценит состояние банка, она должна обратиться в суд с иском о признании банка банкротом. Суд назначает дату судебного заседания, где определяется кандидатура на должность конкурсных внешних управляющих, в чьи руки передаются все дела. Затем ему дается не менее 60 дней, в течение которых формируется реестр кредиторов. По окончании формирования реестра принимаются все документы, после чего выносятся все остальные решения.

Что касается выплат средств кредиторам, то кредиторами первой очереди станут физические лица, сумма вкладов которых составляла свыше 1,4 млн рублей. Кредиторами второй очереди окажутся должники по выплате зарплат, интеллектуальной собственности, а также нотариусы, адвокаты и признанные кредиторами второй очереди по решению суда. Затем средства выплатят всем остальным категориям.