Общественный контроль в системе жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день играет большую роль в развитии института гражданского общества - каждый из нас имеет квартиру или дом, оплачивает счета за услуги ЖКХ.



Актуальным вопросом является отношение собственника к своему дому, квартире и территории, которая ему принадлежит. Как человек относится к себе, так и ко всему остальному, что его окружает. Нельзя все недостатки списывать на систему жилищно-коммунального хозяйства, так как это очень сложный механизм. Без участия самих жильцов система вряд ли будет отлажена.

Как показывает практика, 90% собственников многоквартирных домов не проявляют заинтересованности в управлении своим домом, большинство жалуются на нехватку времени и вообще считают: «оплатили и забыли».

Между тем существуют три ступени контроля за функционированием системы жилищно-коммунального хозяйства: государственный, муниципальный и общественный. Государственный жилищный надзор - орган, который может наказать управляющие организации рублем, муниципальный находится в компетенции органов местного самоуправления. Общественный контроль является инструментом в решении поставленных жильцом проблем.

Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан помогает решать проблемы ЖКХ жителям республики. Для этого разработаны принципы и механизмы действий:

- помогать собственникам могут лишь те, кто знает жилищное законодательство, т. к. помогать нужно в рамках закона, мнения сторонних людей всегда должно подтверждаться фактами;

- решать вопросы на месте, на уровне управляющей организации;

- собственнику, который желает провести собрание, предоставлять все бланки и помогать в его организации;

- осуществлять бесплатное просвещение с подробным рассмотрением всех жилищных вопросов;

- консультировать в рамках постоянно работающей «горячей линии»: 8 (843) 236-29-97;

- проводить мероприятия, нацеленные на воспитание грамотного и ответственного собственника.

Так, в 2016 году было проведено около 5 тыс. встреч с гражданами, принято 15325 обращений граждан, из них 8783 по «горячей линии», подготовлено 14 информационных и методических материалов по актуальным темам ЖКХ.

Проводились совещания с представителями управляющих компаний и председателями ТСЖ, имеющими положительный опыт по управлению многоквартирными домами. В рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» за год обучено 1800 председателей советов и инициативных собственников многоквартирных домов. Организовано электронное дистанционное обучение по программам подготовки председателей и членов советов МКД, председателей ТСЖ, ЖСК и малых управляющих компаний.

Создано 27 советов многоквартирных домов, которым оказана методическая и информационная поддержка.

Регулярно проводится консультирование собственников через Skype, организуются мастер-классы и ликбезы по жилищному просвещению. Оказана помощь в создании 15 ТСЖ.

Специалисты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ имеют судебную практику, участвуют в судах (около 200 выигранных судов, бесплатно для собственников), сообщает пресс-служба центра. Центром проводится мониторинг за объектами строительства, предназначенными для переселения из аварийного жилья. Качество капремонта контролируется с помощью анкетирования. Организуются семинары, круглые столы в городах республики. Проводится экспертиза важнейших региональных и федеральных законопроектов в сфере ЖКХ.