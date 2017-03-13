Опыт Татарстана по реализации антикоррупционных мер рекомендован для использования в других регионах России. Об этом заявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на очередном заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, которое прошло 10 марта в Представительском корпусе Казанского Кремля.



В заседании приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители органов государственной власти Республики Татарстан, представители структурных подразделений Аппарата Президента РТ и Кабинета министров РТ, главы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Открывая заседание, Рустам Минниханов отметил, что работа по реализации антикоррупционной политики в Республике Татарстан ведется по всем направлениям: от воспитания и юридического просвещения до проверок госслужащих на законность доходов. Как результат, в республике наблюдается стабильное снижение числа граждан, сталкивающихся с коррупционными проявлениями. Если в 2009 - 2011 гг. это был каждый пятый (21%), то сегодня данный показатель сократился вдвое (9,6%).

По словам Рустама Минниханова, в прошлом году проделана большая работа по сокращению коррупционных рисков в рамках Года водоохранных зон. В частности, удалось частично восполнить отсутствие береговой линии, наработать судебную практику рассмотрения дел, связанных с освобождением береговых полос, прекратить самовольное пользование акваторией водных объектов. По итогам совместной работы прокуратуры и контролирующих органов устранено порядка 1700 нарушений водоохранного законодательства, демонтировано 365 объектов, обеспечен свободный доступ граждан к береговым полосам водных объектов и их акватории. «Мы продолжим эту деятельность и в текущем году, в том числе обратим внимание на лесные зоны», - сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов заметил, что важным результатом профилактических мер является сокращение уголовных дел, связанных с фиктивными выписками из похозяйственных книг. Инициатива по внедрению процедуры контроля в данной сфере и индивидуальная работа с должностными лицами оказали свое положительное влияние.

Активизировали работу и правоохранительные органы. За 2016 год ими было выявлено и пресечено 1038 преступлений коррупционной направленности, 157 - по фактам получения взятки. Люди стали чаще обращаться с заявлениями о вымогательстве и взяточничестве.

«О повышении доверия к власти также говорит растущее число запросов в государственные органы. Только в Аппарат Президента Татарстана за прошлый год их поступило более 43 тысяч. Благодаря активной работе было выявлено и пресечено более 550 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства, госимущество и земельные участки. Ущерб по этим уголовным делам превысил 400 млн рублей. Правоохранительными органами обеспечено его возмещение, - констатировал Рустам Минниханов. - Однако сам факт такого ущерба является результатом недоработок государственных органов, наделенных надзорными или контрольными функциями, их у нас порядка 30, а также ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля».

Президент РТ заявил, что крайне важно на ранних этапах выявлять личную заинтересованность должностных лиц и исключить конфликт интересов: «Результаты прошлого года показали, что фронт работы здесь большой. Случаи предоставления недостоверных сведений о доходах, а также наличии конфликта интересов есть даже у министров. Некоторые главы районов замечены в неправомерном распоряжении земельными участками. При этом аукционные процедуры нарушаются или вовсе не применяются, а уже отведенные участки не успевают использоваться по назначению. В результате бюджет недополучает средств».

«В конечном итоге мы имеем рост числа преступлений и социальной напряженности. Подчеркну, здесь как нигде актуально правило, что начинать нужно с себя. Речь прежде всего идет о безоговорочном соблюдении принципа верховенства закона», - добавил Рустам Минниханов.

Далее прозвучал ряд докладов о мерах по противодействию коррупции и реализации Государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы».