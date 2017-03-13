В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов начата на 427 объектах из 996, вошедших в план 2017 года. Капремонт многоквартирных жилых домов проводится в текущем году в 43 муниципальных образованиях республики.

В 2017 году запланирован ремонт 36 школ и 110 дошкольных организаций, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В республике в этом году планируется капитально отремонтировать 4 детских оздоровительных лагеря, построить 4 новых и реконструировать 3 детских оздоровительных лагеря.

Запланированный капитальный ремонт начат на всех 10 объектах - создаваемых ресурсных центрах, вошедших в программу 2017 года. В республике также запланирован капитальный ремонт объектов культуры - это 43 учреждения. Капитальный ремонт подростковых клубов начат на 28 объектах из запланированных 29.