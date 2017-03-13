Единый день открытых дверей для предпринимателей проводит сегодня Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Цель мероприятия - оказание бесплатной консультационной помощи представителям бизнеса.

Единые дни открытых дверей для предпринимателей проходят в управлении ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально во второй четверг первого месяца квартала.

Управление ждет предпринимателей-казанцев с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 30. Предпринимателей-татарстанцев примут во всех территориальных отделах управления. Их адреса (включая рабочие места на закрепленных территориях) представлены на сайтах www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru.