Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев 13 марта совершил рабочую поездку в Болгар и провел выездное совещание на строительных площадках Болгарской исламской академии и гостиницы «Кул Гали».



В совещании приняли участие исполнительный директор фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, руководители организаций-инвесторов данных объектов - генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов, заместитель главы Спасского муниципального района Сергей Тюнев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Идея создания Болгарской исламской академии поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Академия станет религиозно-образовательным и духовно-просветительским центром общероссийского и международного значения.

Как отметил Минтимер Шаймиев, строительство Болгарской исламской академии идет высокими темпами по ранее утвержденному графику.

Несмотря на то что первый камень на месте ее создания был заложен совсем недавно - 21 мая 2016 года, уже на сегодняшний день, то есть через 10 месяцев, в полном объеме выполнены общестроительные работы: возведение здания основного учебного корпуса, зданий 6 жилых корпусов комплекса, устройство кровли, внутренних перегородок, монтаж оконных и витражных конструкций, устройство подъездной дороги, асфальтирование проездов и бетонирование тротуаров.

В настоящее время идет внутренняя отделка помещений, а также работы по облицовке мрамором фасада и внутреннего двора учебного корпуса, фасадов жилых кампусов академии, монтаж внутренних инженерных сетей. Проводятся подготовительные работы под благоустройство территории.

На совещании речь шла о перспективах разбивки фруктового сада на территории между Болгарской исламской академией и Белой мечетью, в проект включены живая изгородь вокруг здания, посадка деревьев на территории академии и пешеходная дорожка до Белой мечети.

После осмотра строящегося комплекса Болгарской исламской академии Минтимер Шаймиев отметил: «Нам понравилось. Ни к проектантам, ни к строителям замечаний практически нет. Наши устремления - сдать здание академии в этом году, до начала учебного года. До 1 сентября сдадим - сомнений нет. Академии - быть, она уже есть, я имею в виду строительство самого комплекса».

Совещание продолжилось на строительной площадке гостиницы «Кул Гали» с банным комплексом, создаваемым по образцу Белой палаты - исторического объекта XIV века. Строительство идет с апреля 2015 года за пределами границы исторической части древнего городища Болгара с восточной стороны на берегу Волги.

На сегодняшний день выполнено устройство монолитного каркаса и кровли гостиницы, кирпичной кладки стен, перегородок, сделан монтаж оконных и витражных конструкций, завершено строительство подъездной автодороги. Сейчас идет монтаж внутренних инженерных сетей во всех зданиях комплекса. Строители приступили к чистовой отделке номеров гостиницы.