Второй матч полуфинальной серии восточной конференции между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» стал для главного тренера казанской команды 1000-м в карьере. А третий матч (первый в Казани) стал соответственно 1001-м.

Что там тренер - любой неравнодушный к спорту человек понимает, что это такое - ночь после матча. Она бессонная даже после победы твоей команды - всегда хочется проанализировать все по горячим следам. В нынешний же раз эта ночь пришлась у Билялетдинова на день рождения - такая уж у человека работа: всегда день рождения попадает на плей-офф, и так - тысяча и одна ночь без сна.

«Ак Барс» мог и должен был выигрывать этот матч, но в итоге проиграл в овертайме 3:4.

А ведь начиналось все лучше не придумаешь. Уже на второй минуте игры Малыхин продрался к чужим воротам и, уезжая за ворота, отдал «слепую» передачу назад на набегавшего Лукоянова, которому оставалось только попасть в пустой уже угол ворот, 1:0.

Еще через четыре с небольшим минуты «Ак Барс» отличился уже в большинстве. Яруллин бросил от синей линии, а на пятачке у ворот Фурха Попов точнехонько подправил шайбу в ворота - 2:0.

Начало получилось бесподобным, и не видно было пока, на что может быть способен «Авангард», но едва ли не в следующей атаке омичи один гол отквитали - защитник Илья Зубов, получив возможность бросить, пробил-таки Гарипова - 2:1.

Впрочем, на первый перерыв хозяева все же ушли с перевесом в две шайбы - за две с половиной минуты до сирены на перерыв Андрей Попов, совершив головокружительный вираж, выскочил на пятачок и отдал идеальную передачу на одинокого Глинкина у штанги - 3:1.

Тогда ни у кого и в мыслях не было, что это будет последняя шайба хозяев в этом матче, однако именно так и случилось.

Во втором периоде игра была с равными шансами - пожалуй, это была самая открытая двадцатиминутка в серии. Увы, как раз казанцам при такой игре и не удалось забросить шайбу, хотя моменты и были. А вот гости сумели выйти из пике и в большинстве вновь счет сократили до минимума - 2:3.

А в третьем периоде игра уже шла до гола. «Авангард» терпеливо ждал своего шанса, а казанцы транжирили моменты. И вот когда продержаться оставалось всего ничего, четырехминутный штраф получает Батыршин, и «Авангард» тут же численный перевес реализует, совершив невероятное возвращение в игру, 3:3.

В овертайме хозяева атаковали яростно, буквально зажав соперника своей активностью. Но гола все не получалось. И долго так продолжаться не могло - в середине овертайма Бут сумел в никакой в общем-то атаке протолкнуть шайбу в сетку ворот хозяев - 3:4 для «Ак Барса». День рождения получился грустным.

Не будем винить хоккеистов - они старались сделать все для важной победы. В этот раз не получилось, бывает. Хочется только попросить: добейтесь победы сегодня, сотворите восточную сказку, чтобы счет перед матчем в Омске был 3:1. И дайте главному тренеру наконец-то выспаться перед выездом. Он это заслужил.