Главное для деревни - это наличие рабочих мест для населения. Большой вклад в решение этой задачи вносят предприниматели, создавая на своих производствах, фабриках и сельхозпредприятиях возможности для трудоустройства. Несмотря на трудности в экономике, бизнес в татарских селах выстоял и продолжает развиваться.



Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании VI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

Мероприятие состоялось 11 марта на площадке ГТРК «Корстон». В нем приняли участие вице-премьер РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров, более 700 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и личных подворий из 41 региона России, а также гости из Китая и Казахстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

До начала заседания Рустам Минниханов ознакомился с выставкой-ярмаркой, организованной татарскими сельхозтоваропроизводителями. В частности, были представлены различные виды халяльной продукции, мясные и молочные изделия, товары народных и художественных промыслов.

В своих выступлениях предприниматели подняли ряд злободневных вопросов: преодоление административных барьеров, сложности в реализации готовой продукции и поиск новых рынков сбыта, участие в программах государственного содействия развитию сельского бизнеса, отток населения из деревень в крупные города и пр. Некоторые спикеры рассказали об истории становления своих предприятий.

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов отметил, что опорой татарской культуры и традиций является село, без поддержки которого невозможно сохранить язык, религию и обычаи - основы татарской национальной идентичности.

«На данный момент в Татарстане действуют десятки социально ориентированных программ, многие из которых направлены на поддержку деревень и создание достойных жизненных условий для сельчан. С каждым годом мы увеличиваем число этих мероприятий, осваиваем новые направления, особенно в области развития предпринимательства. Сегодня в республике ведутся капитальный ремонт коровников и овощехранилищ, строительство силосно-сенажных траншей, предусмотрены меры по поддержке семейных ферм, личных подсобных хозяйств», - сказал Рустам Минниханов.

Для удержания людей на селе строятся дороги, проводится газо- и водоснабжение, возводятся объекты культуры и здравоохранения. По словам Рустама Минниханова, в этом году в 56 населенных пунктах республики с населением более 100 человек планируется установить модульные магазины. Для обеспечения жителей товарами первой необходимости в малых деревнях продолжают работать передвижные автолавки.

«Данный форум - отличная площадка, которую нужно развивать и впредь. Если мы не будем общаться, взаимодействовать, перенимать опыт, то рискуем утратить все связи, потерять наше единство. Татарстан в свою очередь будет поддерживать вас, оказывать посильное содействие в решении тех или иных вопросов. Вместе мы можем достичь гораздо большего», - подытожил он.

В завершение мероприятия Рустам Минниханов вручил лучшим татарским предпринимателям государственные награды Республики Татарстан и Благодарность Президента Татарстана.