Вчера в Татарстане было выявлено 16 нетрезвых водителей
Вчера, 14 марта, на территории Республики Татарстан было выявлено 16 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ. В этот же день инспекторами ДПС было зафиксировано 106 фактов выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 82 факта перевозки детей без детских удерживающих устройств, 486 нарушений требования ПДД об использовании ремней безопасности.
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