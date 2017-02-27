Теплоходная компания «ВолгаWolga» рассказала о новой круизной программе в Астрахань, включающей посещение дельты Волги. Отправиться в поездку можно из Казани, Ульяновска, Самары, Саратова и других городов.

Несколько лет назад ТК «ВолгаWolga» предложила 1-дневную программу с ночевкой в дельте Волги. Круиз приобрел большой успех.

Предложение 2017 года — круиз с 2-дневной стоянкой в Астрахани на теплоходе «Капитан Пушкарев». Туристы отдохнут в дельте Волги, полюбуются цветением в долине лотосов, искупаются в теплой реке, порыбачат. Одна ночь — это ночевка на комфортабельной БО «Золотой Лотос».

Те, кто выберет классический круиз, отправятся на полдня в дом отдыха «Астория», расположенный в низовье Волги. Здесь есть песчаный пляж, условия для купания и небольшой бассейн. Желающие смогут посетить осетровую ферму, которая работает с 2012 года, и узнать о разведении осетровых рыб.

Программа круиза в Астрахань от «ВолгаWolga» — одна из наиболее насыщенных среди подобных предложений, при этом по приемлемой цене. Она откроет возможности для расслабленного созерцания и активного отдыха. Подход к организации путешествий в компании «ВолгаWolga» лучше всего отражает ее слоган: «Круизы в удовольствие!».

Подробно о стоимости круизов, их программе и мероприятиях можно узнать на официальном сайте компании.

Справка:

«ВолгаWolga» организует речные круизы на 3-палубных теплоходах «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Капитан Пушкарев» и круизы на флагмане камского флота — 4-палубном теплоходе «Владимир Маяковский». «Михаил Кутузов» находится в собственности компании, прочие теплоходы арендуются.

«ВолгаWolga» самая опытная и заслуженная компания из действующих в Уральском регионе, с 1991 года ее клиентами стали свыше 229 000 российских и около 50 000 иностранцев.

Маршруты «ВолгаWolga» включают круизы по Волге и Каме в южном направлении — до Самары, Астрахани, Волгограда и Ростова-на-Дону, круизы по центральной части России — до Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, на северо-запад страны — до Санкт-Петербурга и Петрозаводска, а также круизы по Каме.

Контакты:

Пермь: ул. Газеты «Звезда», 8

8 (800) 775-03-54 (бесплатный по РФ)

(342) 212-61-62

Москва: ул. Кузнецкий Мост, 12/3, оф. 405

(495) 967-34-90

Самара: ул. Алексея Толстого, 92, оф. 8

(846) 202-30-10

Екатеринбург: ул. К. Либкнехта, 5, оф. 102

(343) 287-60-06

Ижевск: ул. Пушкинская, 223, оф. 114

(3412) 655-235

Ульяновск: ул. Гончарова, 30 (3 этаж)

(8422) 21-44-44

volgawolga.ru

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