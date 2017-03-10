Вчера в Актаныше завершился зональный тур XVII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

В гала-концерте, прошедшем на сцене Дома культуры села Актаныш, выступили 760 юных артистов из Муслюмовского, Мензелинского, Агрызского и Актанышского муниципальных районов Татарстана. Всех участников фестиваля тепло поприветствовал глава Актанышского района Фаил Камаев.

Вниманию профессионального жюри под председательством профессора Казанской консерватории, народной артистки России и Татарстана Зили Сунгатуллиной были представлены сольные и командные номера в трех основных номинациях фестиваля: вокал, хореография и конферанс.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, впереди еще пять зональных туров. Победители всех зональных туров выступят в суперфинале. Эти концерты состоятся в Казани с 10 по 14 апреля в КСК КФУ «Уникс».

Напомним, фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронатом Президента Республики Татарстан и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.