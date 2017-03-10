Роберта Мусина арестовали по ходатайству следователей.

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению апелляционной жалобы экс-главы ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, сообщает «Татар-информ». Напомним, что 3 марта Советский районный суд Казани вынес решение о заключении его под стражу до 16 апреля.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Тем не менее, Роберт Мусин обратился в Верховный суд РТ с просьбой отменить решение Советского районного суда Казани и отправить его под домашний арест, уверяя, что скрываться от следствия не собирается.

В настоящий момент Роберт Мусин находится в следственном изоляторе. Государственное обвинение просит отменить решение Советского районного суда Казани о помещении Мусина в изолятор временного содержания УМВД России по Казани.