56 машин уже возвращены законному владельцу.

В Татарстане передано в суд уголовное дело по факту хищения автобусов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



По версии следствия, 48-летний мужчина, который являлся директором фирмы, без согласия учредителя вывел из активов организации 67 автобусов. Затем он продал эти автобусы фирме, в которой также являлся директором. Злоумышленник осуществил продажу автобусов за 7 млн 50 тыс рублей, хотя рыночная стоимость должна была составлять 32 млн 621 тыс рублей. Далее мужчина переоформил транспорт на себя и перепродал машины третьим лицам. В ходе следствия 56 автобусов были возвращены законному владельцу, на остальные 11 машин наложен арест. Арестованы 3 земельных участка и 2 дома злоумышленника. Материалы дела переданы в суд Набережных Челнов.