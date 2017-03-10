Выставка работ театральных художников откроется завтра, 15 марта. Экспозиция, которая будет представлена в выставочном зале музея им. А.Н. Мазитова, посвящена 110-летию татарского театра.
По информации пресс-службы театра им. Г. Камала, на выставке можно увидеть эскизы к постановкам, театральные декорации и подлинные костюмы самых известных спектаклей камаловского театра, театра им. К.Тинчурина, театра оперы им. М. Джалиля, театров Нижнекамска, Набережных Челнов, Мензелинска и Альметьевска. Вход на выставку свободный.
Loading...