Следствие по факту происшествия в казанском аэропорту идет полным ходом.

Руслан Нуртдинов, протаранивший казанский аэропорт, не уйдет от уголовной ответственности, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского СУ СКР на транспорте Дмитрий Захаров.

Следствие по факту происшествия в казанском аэропорту идет полным ходом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-полицейскому, который на машине въехал в здание аэропорта в Казани, удалось избежать уголовной ответственности.



Однако, по информации Дмитрия Захарова, Нуртдинова обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также будет рассмотрена возможность привлечения его к ответственности по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Хулиганство». Только по последней статье ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Общая сумма причиненного аэропорту вреда порядка 9 миллионов рублей.

Напомним, что 21 декабря 2016 года водитель «Лады» 15-й модели Руслан Нуртдинов не подчинился требованиям сотрудников ДПС, въехал на территорию казанского аэропорта, причинив значительный ущерб.

23 декабря Нуртдинов был арестован Московским районным судом Казани. В суде Нуртдинов заявил, что совершил этот поступок из-за большой любви.