В ходе проверок выяснилось, что обнаруженные дефекты связаны с нарушением технологии строительства и эксплуатации домов.
Прокуратура Советского района Казани провела инспекцию, в связи с дефектами домов № 4 и № 6 по улице Академика Глушко, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В доме №4 по ул. Глушко на ряде переходных балконов было обнаружено скопление воды, а фасадная часть дома №6 по той же улице и вовсе частично разрушилась.
В ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений, были выявлены множественные строительные дефекты. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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