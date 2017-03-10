В ходе проверок выяснилось, что обнаруженные дефекты связаны с нарушением технологии строительства и эксплуатации домов.

Прокуратура Советского района Казани провела инспекцию, в связи с дефектами домов № 4 и № 6 по улице Академика Глушко, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В доме №4 по ул. Глушко на ряде переходных балконов было обнаружено скопление воды, а фасадная часть дома №6 по той же улице и вовсе частично разрушилась.

В ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений, были выявлены множественные строительные дефекты. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».