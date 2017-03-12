Мужчина ушел на рыбалку 10 марта и пропал.
Тело пропавшего рыбака было найдено 13 марта спасателями ЗПСО №6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Как оказалось, 45-летний мужчина отправился на рыбалку утром 10 марта на реку Кичуй возле поселка Троицкий Нижнекамского района и пропал. Близкие мужчины обратились в полицию, а спустя два дня на берегу реки были найдены вещи рыбака, а также рыболовные снасти. 13 марта на место выехали спасатели, которые обнаружили тело мужчины в четырех метрах от берега. По словам местных жителей, 11 марта на реке Кичуй образовались промоины и начался ледоход.
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