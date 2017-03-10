В казанском ДВВС с 31 марта по 2 апреля пройдет этап Мировой серии по прыжкам в воду.
Накануне соревнований главный тренер сборной России Светлана Моисеева огласила состав российской команды. Так, Анна Чуйнышева будет выступать на вышке, Екатерина Некрасова – на трамплине. Илья Захаров и Евгений Кузнецов выступят на трехметровом трамплине, а Юлия Тимошинина, Валерия Белова, Александр Бондарь и Виктор Минибаев - на вышке. Скорее всего в Казани сборная России не выступит в синхронных прыжках.
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