В Казанской Ратуше прошло благотворительное мероприятие «Я и моя мама-фея», организованное «Домом Роналда Макдоналда». Мам и их детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, пришли поддержать представители политической и культурной жизни города, спортсмены и благотворители.



«Я и моя мама-фея» - не просто благотворительное мероприятие, а еще и выставка детских рисунков. Ребята нарисовали себя и своих мам, ведь именно родители каждый день готовы творить волшебство, чтобы их дети поправились. Ребята каждым своим рисунком показали, насколько им важна поддержка близких. Некоторые изобразили своих мам волшебницами, другие нарисовали их читающими сказки на ночь, третьи описали, как мамы готовят что-нибудь вкусное и просто всегда находятся рядом. Профессиональные же художники попытались перенести на полотно видение мира глазами ребенка. А фотографы запечатлели семьи, собравшиеся в счастливые моменты вместе.

- На выставке представлено одиннадцать экспозиций, каждая из которых состоит из трех полотен. Это рисунок ребенка, картина художника и снимок семьи фотографом. Изобразили мир ребенка в картинах и снимках профессиональные творцы. Работы рассказывают о том, как важно, когда близкие люди находятся рядом во время лечения в больнице. Глядя на счастливые глаза детей, которые выздоровели и собираются домой, мы понимаем, какой большой труд вложен в это в первую очередь родителями, - поделилась Юлия Макарова, директор семейной гостиницы, где во время лечения дети проживают вместе со своими родителями.

Рисунки детей стали основой для анимационного фильма. Герои картинок ожили в мультфильме, и получилась небольшая история ребенка. Его проблемы и болезни представлены в виде акул, сильных волн или метеоритного дождя. Справиться с этим помогла волшебная палочка родителей. Несмотря на то что выставка называется «Я и моя мама-фея», в проекте есть и изображения пап. Они предстают в виде рыцарей и защитников детей. Не забыли ребята и про врачей, которых тоже запечатлели в своих рисунках.

- Конечно же, это колоссальный труд - родить и воспитать ребенка. Спасибо тем, кто всячески помогает в этом. Здесь собрались люди не по наставлению, а по собственным убеждениям. Ведь в больницу всегда приходят по необходимости. Никто не попадает сюда ради удовольствия и тем более для того, чтобы получить выгоду. Главная цель - выздороветь, - обратился к гостям встречи главный врач ГАУЗ «ДРКБ Министерства здравоохранения РТ» Рафаэль Шавалиев.

На официальном открытии мероприятия с песнями о родителях выступили и известные артисты города. Среди них заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, певец Ильназ Бах и финалистка вокального проекта федерального телеканала Саида Мухаметзянова. С ними на одной сцене выступили и дети, проходящие и уже прошедшие лечение в больнице. Пожалуй, одними из самых трогательных выступлений стали танец маленьких фей и чтение ребятами стихотворений. Зрители не смогли сдержать эмоций и плакали, видя усердие маленьких борцов со своей болезнью.

- Когда моей дочери Милане было 5 месяцев, ей поставили нехороший диагноз. Сейчас ей уже 10 лет, и она находится под постоянным наблюдением врачей. Год назад мы увидели серьезные улучшения здоровья, почувствовали результат. Понимаем, что только грамотное лечение и наблюдение профессиональных врачей могут помочь. Моя дочка ходит в музыкальную школу и каждые три месяца дает отчетные концерты. Тогда я еще больше понимаю, что мой ребенок достигнет высот. Милана хочет стать музыкантом, ну или немного известной. А главное - быть активной, - поделилась Елена Иванова из Бугульмы.