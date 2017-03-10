По данным всероссийского опроса, поход в кино является самым распространенным способом проведения досуга. Каков портрет современной аудитории городских кинотеатров?



Чтобы ответить на этот вопрос, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Фондом кино провел исследование, в рамках которого были опрошены более 7000 респондентов в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы.

Поход в кино - коллективный способ проведения досуга. Большинство опрошенных зрителей были в кино не одни: со своей второй половинкой (33%), с друзьями (29%), с родителями или детьми (21%).

Посетители кинотеатров внимательно относятся к выбору фильма и планируют поход в кино заранее. Две трети респондентов (66%) выбирают фильм задолго до посещения кинотеатра (более чем за день). Доля тех, кто выбрал фильм в день сеанса, но до прихода в кинотеатр, составила 17%. Почти столько же (16%) выбирают фильм непосредственно в кинотеатре.

При выборе фильма лишь 5% зрителей в первую очередь руководствуются оценкой картин на специализированных порталах, 1% основывает свой выбор на рецензиях критиков. Приоритетные факторы для респондентов - жанр и тематика (33%), сюжет (18%), актерский состав (17%). Рекомендации друзей или знакомых являются определяющим фактором только для 3% респондентов. При этом лишь десятая часть опрошенных зрителей (9%) при выборе фильма в первую очередь ориентируется на страну производства.

Если бы пришлось выбирать, пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанса зарубежного фильма, то 77% участников опроса решили бы смотреть российское кино. Только 17% респондентов предпочли бы подождать начала интересного им зарубежного фильма или ушли бы из кинотеатра. Более половины участников опроса (58%) считают, что качество российского кино за последние два года улучшилось.

46% россиян ходят в кино 1 - 2 раза в месяц. Каждый четвертый кинозритель (27%) ходил в кино в 2016 году чаще, чем в 2015-м. Респонденты объясняли это прежде всего большим количеством интересных фильмов. Каждый второй (53%) ходил в кино с такой же частотой, как и в 2015 году. 15% кинозрителей сократили частоту похода в кино в 2016-м. Основная причина тому - недостаток свободного времени.

Опрос ВЦИОМ проведен по заказу Фонда кино. Метод опроса - персональное формализованное интервью с использованием планшета объемом 7034 человека.