Здесь не просто готовят будущих врачей, но и параллельно проводят научные исследования.



К примеру, ведутся разработки по выявлению признаков, говорящих о предрасположенности к онкологическому заболеванию. До последнего времени подобные диагностические методы реализовывались только на Западе. Теперь они внедряются и у нас. Речь идет о медицинском кластере Казанского федерального университета, по которому провели экскурсию для журналистов.

Интересно, что за рубежом практически все классические университеты имеют в своей структуре медицинские факультеты. КФУ в этом вопросе не стал исключением. В университете несколько лет назад на базе биологического факультета был открыт институт фундаментальной медицины и биологии. После чего встал вопрос о том, где осуществлять практическую подготовку будущих врачей и проводить научные исследования. Для этих целей КФУ были переданы республиканская клиническая больница №2, больница скорой медпомощи №2, городская поликлиника №2 и здание бывшего военного госпиталя.

Сегодня мы расскажем о корпусе по улице Волкова, который является клинической базой института фундаментальной медицины и биологии. Именно тут ведутся инновационные разработки. «Биобанк», «криохранилище», «стволовые клетки» - в его стенах эти слова перешли в разряд повседневных. Специалисты показали нам 7 разных криохранилищ. Одни приспособлены для хранения стволовых клеток пуповинной крови, другие - под хранение сперматозоидов и яйцеклеток для экстракорпорального оплодотворения. Имеется хранилище, в котором содержится биологический материал, используемый для исследований, к примеру, для поиска новых лекарств. Информацию о количестве образцов врачи разглашать не стали. Интересно и то, что здесь все автоматизированно. Так, специалисты могут через интернет пополнять хранилище жидким азотом для поддержания низкой температуры.

В лаборатории этого корпуса специалисты занимаются выявлением мутаций, определением генетически обусловленной предрасположенности человека к различным заболеваниям, в том числе онкологическим. Известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли удалила здоровую грудь после того, как узнала, что является носительницей мутировавшего гена BRCA1. Ученые полагают, что именно гены BRCA1 и BRCA2 свидетельствуют о наличии у человека наследственной предрасположенности к раку молочной железы или яичников. Директор института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов рассказал, что в скором времени и татарстанские женщины смогут провериться на наличие аномалий в этих генах.

- Есть два гена - BRCA1 и BRCA2. Я всегда привожу такой пример: ген должен писаться как «собАка». Вот у Анджелины Джоли он был написан как «собУка». Поменялась одна буква, соответственно это мутация, в результате которой ген не работает, и может развиться опухоль, - объяснил специалист. - Мы вместе с коллегами из Республиканского онкологического диспансера начали искать «собУку» у татарстанских женщин, больных раком молочной железы. Однако таких людей оказалось всего 2 процента, а опухоль-то есть в больших количествах. Мы стали думать, что такое, почему так. Оказалось, в Татарстане «собАка» пишется по-другому. Вот мы ищем эти особенности диагностики, чтобы предупредить человека еще до развития заболевания, дать прогноз.

Пример КФУ в некотором роде является уникальным. Выстроенная здесь система позволит научные разработки транслировать сразу в практику, клинику.

- Речь идет как о наших разработках, так и о разработках наших университетов-партнеров Финляндии, Японии, Германии и других стран, - отметил ректор университета Ильшат Гафуров. - Есть и большой интерес со стороны фармакологических компаний. Любой новый лекарственный препарат должен пройти клинические исследования в России, чтобы получить право распространения. Здесь будут созданы площадки для таких исследований.

В лаборатории, которую мы посетили, ощущаешь себя героем фантастического фильма: уникальные оборудование, разработки, специалисты... Начинает казаться, что человек может победить любые болезни, время, наследственный фактор. Однако выйдя из здания и посетив обычную поликлинику, понимаешь, что наука и врачи не всесильны. Можно внедрить любые научные разработки, но абсолютное здоровье для всех вряд ли достижимо. Но стремиться к этому нужно.