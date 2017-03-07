Худой высокий человек старше 45 лет, с головными болями, низким или скачущим артериальным давлением. У него холодные конечности, сниженное чувство жажды. Вы могли бы подумать, что это описание героя какого-либо литературного произведения или художественного фильма. Однако ошибетесь: перед нами классический портрет пациента с глаукомой.



Чем опасна глаукома

Глаукома - это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, которое приводит к поражению зрительного нерва и необратимому снижению зрения, вплоть до слепоты. В мире насчитывается около 67 млн больных глаукомой. В России от данного заболевания страдает более 1 млн 200 тыс. человек, в Татарстане - 28 тысяч. Прежде всего это страшная и коварная болезнь. Страшна она тем, что вернуть утраченное зрение и улучшить его нельзя. Это необратимое заболевание. Восстановить потерянные нервные волокна и клетки невозможно. А коварство глаукомы заключается в том, что на ранних стадиях она протекает бессимптомно, распознать ее достаточно сложно.

- На своем глаукоматозном приеме я, к сожалению, встречаю пациентов с далеко зашедшими стадиями болезни, когда лечить уже нечего. Как говорится, самолет начал падение, приостановить которое никакими способами мы не можем. Глаукома - это атрофия зрительного нерва. От миллиона его волокон остается только порядка 10 процентов, - рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской офтальмологической больницы, врач-офтальмолог высшей категории Ольга Зверева.

Глаукома - это не просто необратимое заболевание. Это болезнь, развитие которой нельзя предотвратить профилактическими мерами. От того же гриппа мы можем защитить себя вакцинацией, соблюдением других рекомендаций в виде частого проветривания помещения, правильного питания, прогулок на свежем воздухе. Глаукома же обусловлена генетической предрасположенностью. Также фактором риска является возраст старше 40 лет. Однако, несмотря на коварство и необратимость болезни, врачи считают, что больные недооценивают серьезность ситуации.

- Пациенты не осознают реальную угрозу данной болезни. Они начинают суетиться и волноваться, когда слышат диагноз «катаракта». А вот, к сожалению, к глаукоме относятся как-то несерьезно. Хотя это заболевание является одной из основных причин инвалидизации. Вот что самое страшное и самое важное, - считает главный врач Республиканской офтальмологической больницы Айдар Амиров.

Как не допустить слепоты

Так чего же хотят врачи от пациентов? Как защитить себя от потери зрения? Во-первых, нужно проходить обследования, и не для кого-то, а для себя, для собственного здоровья. На ранних стадиях глаукома протекает без симптомов. Человек даже не подозревает о наличии необратимой болезни. Поэтому пациенты старше 35 лет должны посещать офтальмолога один раз в четыре года, 40 - 60 лет - один раз в два года и старше 60 лет - каждый год. При наличии отягощающих факторов, к примеру, родственников, больных глаукомой, необходимо проводить осмотр раз в год. Однако в части диагностики глаукомы имеются определенные проблемы. Для того чтобы выявить глаукому, необходимо пройти ряд исследований: измерение внутриглазного давления, измерение границ полей зрения, определение состояния зрительного нерва в ходе осмотра глазного дна с фотографированием полученных данных. Как видим, требуется комплекс мероприятий. А для этого должно быть соответствующее оборудование, причем достаточно дорогое. Имеется оно только в крупных центрах. В поликлиниках можно поставить простой диагноз, более сложный - только в Республиканской офтальмологической больнице.

- Измерение внутриглазного давления - это самый простой и недорогой метод. Все остальное требует больших вложений, большей специализации врача. К этому мы, конечно, должны стремиться. Такая проблема есть во всем мире. Пока хорошо отработанного скрининга глаукомы нет. Выставить диагноз только на основании показателей внутриглазного давления невозможно, - отметила заведующая глаукомным кабинетом.

После того как будет выставлен диагноз, важно правильно лечиться. Ничего сложного делать не надо: выполнять рекомендации врача. Если прописано капать капли, значит, это надо делать. Это поможет приостановить дальнейшее ухудшение зрения.

- Немало пациентов, которые занимаются самолечением. Если у них ничего не болит, они перестают капать капли. В этом случае глаукома начинает развиваться. По статистике 60 процентов обратившихся пациентов останавливают развитие заболевания. За остальных -

40 процентов - мы бьемся, - сказал главный врач офтальмологической больницы. По его словам, около половины из этих пациентов хоть и говорят, что закапывают капли, но на самом деле этого не делают или делают нерегулярно.

Много причин, по которым людям просто не хочется капать капли: их пугает трата денег, не нравится ощущение жжения, раздражения, покраснение глаз. Однако важно понимать, что отсутствие лечения может привести к слепоте. Если капли перестают помогать, врач назначает лазерное лечение. В случаях, когда и оно оказывается бессильным, применяется хирургия. В то же время медики отметили, что не стоит доводить до последнего метода и ждать от операции чуда. В завершение врачи добавили, глаукома - это не приговор, а диагноз. С ней можно и нужно жить. Важно лишь соблюдать рекомендации врача.