11 марта в полицию Набережных Челнов обратилась 72-летняя жительница города. Женщина сообщила, что увидела в рекламе на одном из телеканалов объявление о лечении женского бесплодия. Созвонившись по указанному телефону, пенсионерка договорилась о лечении своей внучки.



Для этого челнинка перечислила на два расчетных счета аферистов 518 тысяч рублей. Через несколько дней мошенники перестали выходить на связь.

В настоящее время полицейскими установлены личности владельцев счетов. Проводятся мероприятия по проверке их причастности к преступлению и выяснению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Кроме того, 11 марта жертвой мошенников стала и 77-летняя жительница поселка Осиново. Желая купить шубу, объявление о продаже которой она обнаружила на одном из интернет-сайтов, женщина сообщила лжепродавцу реквизиты своей банковской карты. Воспользовавшись этим, преступник снял со счета потерпевшей 16500 рублей.

МВД Татарстана напоминает, что мошенничество гораздо проще предупредить, проявив осторожность и бдительность при покупке товаров и услуг через незнакомых вам граждан.

Прежде чем сделать заказ, необходимо изучить всю доступную информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупателей и клиентов. Не следует оформлять заказ или совершать покупку, если поставщик требует внесения предоплаты (даже частичной) путем перевода на банковские или телефонные счета.

Не раскрывайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям, обращайтесь за консультацией к юристам, не торопитесь оплачивать какие-либо услуги в виде предоплаты. Защищайте себя от обмана - будьте внимательны, старайтесь больше узнать о существующих мошеннических схемах.

Если вы все-таки стали жертвой преступников, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 112.