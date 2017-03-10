Говорят, что лестничная клетка и подъезд, в котором мы живем, - продолжение (или начало?) нашей квартиры. Доказательством этому можно считать счет-фактуру, где в одной из граф проставлена оплата мест общего пользования. Согласитесь, зайдя в свой подъезд, мы бы не хотели увидеть там незнакомых людей, распивающих алкоголь, дымящих сигаретами, оставляющих после себя пустые бутылки и окурки, а бывает, что и следы жизнедеятельности организма.



МУКИ ЖИЛЬЦОВ. Четыре года назад жильцы нашего дома по улице Дальней, что в Приволжском районе Казани, отказались в УК от услуг уборщицы, посчитав, что оплата не соответствует качеству выполняемой работы. Нас устроила цена вдвое ниже, за которую теперь наш подъезд убирают работники фирмы, специализирующейся на наведении чистоты и порядка. Мы в свою очередь пытаемся сделать подъезд уютным - цветочки на окнах, елки из мишуры к Новому году, поздравления жильцов с Днем Победы к 9 Мая. В планах - картины на стенах.

И все было бы хорошо, если бы в наш подъезд не повадились сомнительные личности. Они проживают в домах поблизости, а в нашем доме живут их друзья, такие же, как они: пьющие, неработающие, асоциальные. Естественно, жильцы, исправно оплачивающие уборку подъезда, возмущаются и удивляются тому, как «чужаки» попадают в подъезд с домофоном. Наверное, ждут у входной двери и спешат следом за теми, кто заходит в подъезд. Не будешь же отталкивать идущего за тобой - мало ли к кому он направляется. Говорили, что некоторые из незваных гостей научились открывать наш домофон с помощью монеты, шаркая ею по металлическому кружку.

После очередного столкновения в подъезде с группой «чужаков», которых мы уже знаем по именам, я вызвала домофонщика и объяснила ситуацию. Он вызвался помочь.

- Я сменил вам шифр, - сообщил мастер по домофонам. - Теперь они не смогут открыть дверь, как бы ни шкрябали и ни рвали дверь на себя.

Радовались мы ровно неделю. Выйдя однажды к почтовым ящикам, я обнаружила давно знакомую компанию. На мою вежливую просьбу покинуть подъезд молодые люди ответили, что не мусорят, а всего лишь греются. Ушли они только после второй настойчивой просьбы, оставив в полиэтиленовом мешке, который мы вешаем для рекламного спама, две пустые бутылки. Через день-два еще три пустые чекушки лежали под батареей.

«В следующий раз я вызову полицию!» - пригрозила я постоянной посетительнице нашего подъезда, после которой нередко на полу остаются лужи. И слово свое сдержала. Вызвала-таки полицию, когда мы обнаружили нашу гостью храпящей между 2-м и 3-м этажами рядом с недопитой бутылкой. Ну и что? Через три часа стражи порядка ее отпустили, а еще через три дня она с очередным своим «другом» снова ошивалась в нашем подъезде.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Полицейскому, который на этот раз заполнял протокол, мы объяснили, что подобное у нас происходит постоянно. И спросили, нельзя ли определить человека в приют, если у него нет дома.

- Только если он сам согласится на это. И только на два месяца, - пояснил человек в форме. - Согласитесь, что это проблему не решит.

Вспомнилось время, когда в каждом микрорайоне Казани имелся опорный пункт с дежурными милиционером и членами народной дружины. Я тоже была членом ДНД. Прохаживаясь вечером по улицам, мы следили за порядком. А граждане могли пожаловаться нам на тунеядцев и нарушителей общественного порядка. Два-три привода в милицию - и ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий) обеспечен. Таких устраивали на работу и лечили трудотерапией. Отец моей сослуживицы был милиционером.

- Мы с мамой редко видели его дома. Он был то на задании, то на дежурстве, - рассказывала она. - Не забудем, как однажды к нам пришли какие-то незнакомые личности и сказали отцу спасибо за то, что он вовремя их остановил, не дал сбиться с пути и устроил на работу.

Почему же теперь полиции, преемницы советской милиции, на улице почти не видно? Раньше к милиционеру можно было подойти и спросить, как найти нужный адрес. А однажды при мне милиционер сделал искусственное дыхание упавшему на улице человеку и привел его в чувства. Обычно сотрудники МВД по двое патрулировали территорию вдоль наших домов, и жильцам было спокойно. Они могли быстро призвать хулиганов к порядку, остановить вспыхнувшую драку и по горячим следам выявить зачинщиков.

Есть претензии и к работе участкового. Наверное, прежде всего он должен заниматься этими мелкими нарушителями порядка и знать поименно всех, кто «честно жить не хочет» во вверенном ему микрорайоне. Летом вся эта честная компания, которая сейчас пьет и льет в нашем подъезде, сидит на лавочке под окнами соседей. И тогда жильцы уже из другого подъезда жалуются на постоянные крики, ругань и драки. Это продолжается уже несколько лет, и никаких положительных сдвигов!

ВОПРОСЫ К ЖИЛИЩНИКАМ. Частенько непрошеные гости выворачивают лампочки или выдирают их прямо из патрона в тамбуре. Недавно после такого был обесточен весь подъезд. Мы позвонили в управляющую компанию и узнали, что на сорок с лишним домов всего один электрик. Сейчас он устраняет неполадки в другом доме, и нам придется несколько дней подождать. А если за это время в темном подъезде кто-то подвернет или сломает ногу? Пострадавший в таком случае вполне может подать в суд на управляющую компанию. Может, зря жилищники экономят на втором электрике? Когда-нибудь это выйдет им боком и выльется в круглую сумму. Кстати, от нашего единственного электрика я узнала, что в соседних домах на все лампочки, установленные в подъездах по программе «Светлый подъезд», поставили антивандальные устройства. Старшие по дому добились этого.

Звоню в свою УК. Мне объясняют: чтобы поставить такие устройства, нам нужно написать заявление, под которым должны подписаться все собственники квартир (или хотя бы половина). Но почему в программе это не предусмотрено?

КТО ЗАЙМЕТСЯ ПОРЯДКОМ В ДОМЕ? Выходит, чтобы закрасить облупившиеся стены в подъезде, жильцы - собственники квартир - каждый раз должны писать заявление и бегать по соседям за подписями? Но ведь не везде есть энергичный старший по дому. Думается, на этом ответственном посту должен быть не пенсионер, а специалист с хорошей зарплатой, которому можно было бы предъявлять жилищные претензии и ждать быстрого исправления ситуации.

Мы же много лет вызывали в свой подъезд инженера из компании, обслуживающей наш дом. Дело в том, что после установки новых счетчиков и подключения новых развязок наши электрические коробки остались незакрытыми. Над дверями квартир наворочена куча проводов, и все это не закрыто и не защищено. Старые крышки остались стоять под батареями, новые никто не поставил. К нам приходили, фотографировали, но так ничего и не сделали. Нам тоже надоело звать, так и живем уже 10 лет.

С подъездной дверью та же история. После установки капитальной железной двери между дверной коробкой и проемом остались дыры. Вызывали, объясняли - реакции ноль. В подъезде зимой по-прежнему холодно, мы отапливаем улицу и платим за это солидные суммы.

Слишком много наболевших вопросов накопилось у жильцов к разным службам. Кто же поможет?