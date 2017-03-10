В Казани проводится благотворительная акция, в рамках которой оказывается помощь многодетным семьям.



Центр поддержки материнства «Умиление» уже несколько лет подряд во время многодневных постов проводит благотворительную акцию «7я» в поддержку нуждающихся. Стартовала она и в дни Великого поста.

Организаторы предлагают поддержать многодетные семьи. Собранная бытовая химия позволит им подготовиться к генеральной уборке перед Пасхой, а продукты всегда кстати для большой семьи.

- Акция «7я» - это помощь сразу семи семьям. И это вполне по силам многим, потому что принцип акции таков: любой желающий благотворитель выбирает один или более пунктов из списка необходимого и приобретает его в семи экземплярах. Так по каждому пункту найдется добрый человек, и в результате центр соберет семь одинаковых наборов для уборки и поддержания чистоты. Это никого не обременит слишком сильно, но это будет очень важная помощь, - рассказывает руководитель центра поддержки материнства «Умиление» Элина Галиуллина.

Благотворительную помощь можно передать на епархиальный гуманитарный склад на территории Свято-Успенского Зилантова женского монастыря по адресу: Архангельский переулок, 1. Ее примут в понедельник, среду и субботу с 11.00 до 16.00, во вторник и четверг с 13.00 до 18.00, сообщает пресс-служба Казанской епархии. Справки можно получить по телефону 8(843)216-76-19. При передаче на склад нужно обязательно предупредить кладовщика, что вещи предназначены для акции «7я».

Список необходимых средств и продуктов размещен в соцсети группы социальной службы Казанской епархии.