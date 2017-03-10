В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который в этом году отмечается 19 марта, на базе Казанского государственного энергетического университета состоялся финальный этап конкурса «Лучший сантехник города Казани - 2016».



Преодолев районный этап конкурса, в финал вышли 12 команд, в состав которых вошли лучшие представители профессии слесаря-сантехника, работающие на предприятиях и в организациях жилищно-коммунальной сферы Казани.

Участников конкурса поприветствовал руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин:

- Сегодня сотрудник ЖКХ - это квалифицированный специалист, который разбирается в современной технике и без работы которого невозможно представить благополучную жизнь населения, - заявил Калинкин. - В Казани в крупных УК ЖКХ трудятся более 800 сантехников, обслуживающих тысячи километров трубопроводов, водоснабжения и отопления. Я от всей души поздравляю всех сотрудников бытового обслуживания населения и ЖКХ с их профессиональным праздником.

Почетными гостями конкурса стали ветераны ЖКХ, которые своим профессионализмом доказали значимость профессии слесаря-сантехника.

Однако, по словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, заместителя руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандера Гиниятуллина, сегодня в Казани наблюдается дефицит работников бытового обслуживания.

- Нехватка рабочих специальностей составляет порядка 25 - 30 процентов, - рассказал Гиниятуллин. - К сожалению, за годы безвременья престиж профессии слесаря-сантехника упал, наша цель - данным конкурсом повысить популярность профессии, привлечь внимание общественности, а также напомнить населению, что есть такая значимая профессия - город снабжать водой.

Финал конкурса состоял из трех этапов. Вначале все участники прошли тестирование по оценке теоретических знаний, которые необходимы для их профессиональной деятельности. Второй этап - домашнее задание, где слесари презентовали свои стенды. На них были представлены сложные для обывателя вещи - принципиальная схема теплового насоса, квадратные узлы учета холодного и горячего водоснабжения, макет элеваторного узла отопления.

В завершение участники продемонстрировали мастерство сборки системы отопления и провели опрессовку.

Не у всех получалось выполнить всю работу качественно, несмотря на это, каждого конкурсанта активно подбадривала группа поддержки с плакатами, свистелками и кричалками.

О тонкостях профессии слесаря рассказал участник конкурса, сотрудник УК «Уютный дом» Ново-Савиновского района Артур Тен, который работает в сфере ЖКХ 12 лет:

- Прежде всего сантехник должен обладать такими качествами, как честность, трудолюбие и выносливость. Появляются новые системы, и чтобы идти в ногу со временем, приходится заниматься самообразованием, ведь для нас главное - довольные клиенты, - сказал Артур Тен.

По итогам всех заданий финала конкурса бронзовым призером стал сотрудник ООО «ПАК» Советского района Андрей Зыков, второе место досталось представителю УК Приволжского района Владимиру Максимову, первое место завоевал сантехник УК «Уютный дом» Ново-Савиновского района Рамиль Шавалеев.