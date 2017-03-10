В 2017 году отремонтируют около 1,5 млн кв. метров казанских улиц и дворов. Одни из самых масштабных работ пройдут на улице Кул Гали в поселке Салмачи.



Ремонтные работы на улице Кул Гали начнутся уже в апреле этого года. Дорогу, ведущую в поселок Салмачи, расширят до четырех полос. Она также будет включать пешеходные тротуары и новую систему освещения. Поскольку улица Кул Гали - единственный выезд из поселка, ремонт будет проводиться поэтапно. Тем не менее работы могут осложниться из-за большого количества инженерных коммуникаций на участке. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

- Ремонт дороги позволит решить проблему лишь сегодняшнего дня: в поселке выстраиваются огромные очереди из машин, ведь по этой дороге проезжают и жители города, и соседнего района. В будущем же необходимо разработать и осуществить дополнительные способы объезда. Чтобы полностью решить проблему въезда и выезда для поселка Салмачи, нужно проработать схему улично-дорожной сети города. На данный момент ведется проектирование ремонта дороги. Строительство начнется с наступлением благоприятных погодных условий, а закончится в конце лета. Уже сейчас можем предположить, что реализация проекта будет непростой, - прокомментировал Игорь Куляжев.

Кроме того, в этом году на ремонт улиц, дворов и внутриквартальных проездов выделено 2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета и 800 млн из бюджета республики. В числе ожидающих ремонта те улицы, на которые чаще всего жаловались в систему «Народный контроль» жители города. Это проспект Ибрагимова, улицы Копылова, Маршала Чуйкова, Восстания, Тукая, Михаила Миля, Карла Маркса, Даурская, Танковая и Нариманова. Также будут отремонтированы дороги, по которым проходят маршруты участников Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу - 2018.

Особое внимание в этом году будет уделено участкам с большой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. На них будут установлены ограждения безопасности, светофоры, знаки и «лежачие полицейские». Особо опасным перекрестком на данный момент считается пересечение Беломорской и Чапаева. Там в прошлом году произошло 7 столкновений авто и 1 наезд на пешехода. Также на перекрестке улиц Фучика и Сафиуллина было зафиксировано 9 ДТП. Кроме того, для повышения уровня безопасности на некоторых участках сделают ямочный ремонт.

В этом году продолжится ремонт придомовых территорий. Планируется благоустроить 180 придомовых территорий и 30 внутриквартальных проездов. Их общая площадь - свыше 230 тыс. кв. метров. При отборе территорий, которые будут приведены в порядок, в первую очередь смотрят на изношенность асфальтобетонного покрытия, количество проживающих и дату проведения капитального ремонта в доме. Так, благоустроенными в этом году станут дворы для жителей ряда домов по улицам Дубравная, Минская, Академика Павлова, Мусина, Голубятникова, Восход, Блюхера, а также по Сибирскому тракту. Выделенные 500 млн рублей пойдут на ремонт покрытия, расширение проездов, устройство парковочных мест (в целом для 3 тысяч машин), тротуаров для маломобильных граждан и организацию площадок для детских игр и небольших архитектурных сооружений. В результате 80 тысяч человек смогут отдыхать в преобразившихся после ремонта дворах.

Ремонтные работы будут проведены и на поселковых дорогах. Программа, стартовавшая в прошлом году, будет продолжена. Кроме того, впервые в республике будет реализована программа по ремонту подъездных путей к садовым товариществам. Асфальтовое покрытие постелют на дороги, которые ведут к большому количеству садовых участков. Так, отремонтируют 7 дорог общей протяженностью 5 километров. Обновленные подъездные пути получат садовые общества «Энергетик», «Строитель», «Геолог», «Мечта», «Любитель природы», «Волга», «Полуостровок», которые объединяют свыше 5 тысяч участков.