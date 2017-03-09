Хоккеисты казанского «Ак Барса» не сумели сделать счет в полуфинальной серии восточной конференции против «Авангарда» 3-0. В третьем матче, на льду «Татнефть-Арены» они проиграли омичам со счетом 3:4 ОТ(3:1, 0:1, 0:1, 0:1).

Уже на 2-й минуте встречи Федор Малыхин, уезжая за ворота, сделал передачу назад, под бросок Лукоянова и тот не промахнулся – 1:0. А на 6-й минуте казанцы реализовали численный перевес – броску Яруллина придало точности подставление клюшки Поповым – 2:0.

Правда, почти тут же защитник гостей Зубов сократил отставание, но за две с небольшим минуты до конца первого периода Попов, продравшись на пятачок у чужих ворот, нашел свободного Глинкина – 3:1.

Во второй двадцатиминутке обе команды играли осторожно, но вот казанцы не реализовали численный перевес, а гостям это удалось – дубль в матче оформил защитник Зубов – 3:2.

Равно как удалось «Авангарду» за две с небольшим минуты до конца третьего периода - получив четырехминутное преимущество, гости счет в большинстве сравняли – 3:3.

Встреча перетекла в овертайм, в котором удача улыбнулась гостям – 3:4. Счет в серии стал 2-1.

Следующий матч на льду «Татнефть-Арены» - 15 марта.