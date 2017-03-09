31-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Злоумышленник, который занимал должность руководителя филиала компании по установке пластиковых окон, обманывал клиентов, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Мужчина занимался рекламой услуг фирмы, собирая предоплату от 15 до 25 тысяч рублей, однако клиенты так и не получали ни окон, ни денег. Причиненный ущерб составил более 2 млн рублей. Злоумышленника признали виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Для него была выбрана мера пресечения в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.