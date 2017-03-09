39-летний мужчина и его 20-летний подельник обвиняются по п. «а» ч.1 и ч.2 ст.163 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленники под видом тайных покупателей искали просроченный товар, после чего отправляли жалобы в Роспотребнадзор, который штрафовал магазины. Мужчины предлагали владельцам магазинов прекратить свои «проверки», если те будут ежемесячно платить от 3 до 5 тысяч рублей. В результате действий злоумышленников был нанесен ущерб 27 магазинам в размере 170 тысяч рублей.

Мужчины свою вину не признали, на их имущество (автомобиль и деньги на общую сумму 190 тыс. рублей) наложен арест.

Уголовное дело в отношении данных мужчин направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.