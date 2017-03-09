На этой неделе Гидрометцентр Татарстана прогнозирует плюсовую температуру. Администрации районов Казани проводят процедуры во избежание паводка.

В каждом районе города есть дома, которые могут попасть в зону подтопления. Несмотря на то, что на данный момент в Казани ситуация с таянием льда штатная, администрация готова к изменениям погодных условий. Так, созданы мобильные группы, организовано круглосуточное дежурство специалистов, а также подготовлена необходимая техника. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщили главы администраций городских районов.



В зоне возможного подтопления Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 85 домов и 280 их жителей.

Более 50 частных домов и 27 многоквартирных в зоне риска подтопления в Кировском и Московском районах города. На особом контроле улицы Запрогонная, 2-я Староаракчинская, Серова, Г. Баруди, Краснококшайская, Поперечно-Базарная и Большая Крыловка. Там проживает более 160 человек.

В Вахитовском и Приволжском районах подвержены подтоплению около 300 жителей поселков Салмачи, Мирный, Аметьево, Борисково и Отары. На данный момент более половины ливневых решеток очищены от снега, льда и мусора. Кроме того, прочищены трубы вблизи Ноксы, а также каналы и лотки в поселках. На данный момент проводится очистка ливников на улицах районов.

Поселки Советского района, расположенные вблизи рек Казанка, Нокса, Киндерка и Вертлевка, также в числе уязвимых мест подтопления.