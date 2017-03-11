В Казани все чаще начинают вспоминать, как беззубо и коряво выглядел «Рубин» в первой части чемпионата. Да, были три сбора в Испании в зимнее межсезонье, и результаты в контрольных матчах позволяли надеяться - пусть робко, но все же: четыре мяча было забито болгарскому ЦСКА, столько же московскому «Спартаку».

Вот, думалось, и дальше так пойдет - легко и непринужденно. Два первых официальных матча со скрипом еще можно было назвать поступательным движением вперед, пусть и миллиметровым.

Сначала в кубковом матче голом на последних минутах перемучена была «Сибирь», затем в выездном матче была также со скрипом одержана победа над «Уфой» - отраженный Рыжиковым пенальти, как и любой героизм, говорил больше о раздолбайстве защитника Санчеса. Да и удар у Канунникова получился на загляденье. В итоге - два раза по 1:0.





Но ни о каких осмысленных атаках в первых двух матчах говорить не приходилось.

Не стал исключением и домашний матч против «Оренбурга». Опять ссылки на качество газона на Центральном стадионе, но при этом плохая обработка мяча, передачи на авось да не всегда удачные забросы на Канунникова и Жонатаса.

Когда болельщику кажется, что футболисты, похоже, не очень утруждают себя на тренировках? Когда тренер пытается довести до игроков задачу, на которую они попросту не способны. По отдельности в сегодняшнем «Рубине» собраны квалифицированные игроки, но на поле вся эта квалификация куда-то пропадает. Так Винни-Пух говорил о своем правописании: «Оно хорошее, но почему-то хромает».





Описывать матч с «Оренбургом» не имеет смысла: зрелище было поистине убогое. И скорее гости могли забить гол, нежели казанцы были в силах вымучить третью победу.

На послематчевой пресс-конференции то, что говорил тренер гостей Роберт Евдокимов, было понятным и по делу, а вот Хави Грасия по-прежнему рассуждал о том, что команда билась и боролась весь матч. В своих послематчевых замечаниях испанский тренер никогда не говорит, что его команда играет плохо - она борется до последней секунды. А надо бы уже научиться играть. Или этого нет и изначально не было в тактических схемах Грасии?





Между тем шансы на то, что «Рубин» по итогам чемпионата попадет в заветную четверку команд еврозоны, остаются только теоретические. И скорее всего, основные силы будут брошены на Кубок России. Кстати, в следующем туре чемпионата казанцы проведут 18 марта в Екатеринбурге игру против «Урала» - это и будет генеральной репетицией перед полуфиналом Кубка, в котором сойдутся как раз эти команды.