Отключение электричества планируется в ряде домов Авиастроительного, Приволжского, Вахитовского и Кировского районов.

Завтра в ряде домов Авиастроительного, Приволжского, Вахитовского и Кировского районов не будет света. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП, сообщается на сайте мэрии города.

Авиастроительный район (с 9.00 – 13.00): ул. Белинского, 8, 8а, 10, 12; ул. Индустриальная, 9, 11, 11а, 13, 14, 15; ул. Социалистическая ,7, 9, 11, 12/6; ул. Челюскина 8, 10, 12. С 13.00 до 18.00 света не будет по ул. Копылова, 15; ул. Кубанская, 4а, 9; ул. Ленинградская, 15, 17, 17а, 19, 21; ул. Побежимова, 30, 32а, 32б, 34, 34а, 42, 47; ул. Чапаева, 3, 4, 5, 6, 8.

Вахитовский район (8.00 – 17.00): ул. Дачная, 73-86; ул. Киевская, 13, 14, 44, 45; ул. Мичурина, 19-58; ул. Соревнования, 24-28; ул. Щорса, 31-67.



Кировский район (8.00 – 17.00): ул. Бородина, 3, 7; ул. Герцена, 110, 124-139, 128а, 145, 149; ул. Гончарова, 47-70а; ул. Кольцевая, 53-66; ул. Кольцова, 37-43а; ул. Красикова, 11, 13, 15; ул. Краснококшайская, 92, 76, 81/10, 140, 150/2; ул. Межевая, 8-48; ул. Поперечно-Базарная, 10, 32; ул. Смычки, 5, 6, 30; ул. Тургенева, 40-63; ул. Ферганская, 7; ул. Хибинская, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Юдина, 26.

Приволжский район (9.00 – 17.00): ул. Завойского, 8,12.